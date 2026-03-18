Головне за середу: Місія МВФ в Україні, український стартап Swarmer на Nasdaq та Україна отримала $200 млн

Місія МВФ розпочала роботу в Україні. Про що домовлятимуться

У середу, 18 березня, команда Міжнародного валютного фонду на чолі з главою місії Гевіном Греєм розпочинає в Києві зустрічі з українською владою.

Де українці скуповують валюту найбільше у 2026: рейтинг регіонів та лідери

Українці продовжують активно купувати готівкову валюту. За перші два місяці 2026 року обсяг чистої купівлі сягнув $337,45 млн, що свідчить про збереження попиту на валюту як інструмент заощадження. Про цепише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Український стартап Swarmer почав торги на Nasdaq зі стрибком на 520%, але IPO назвали провальним

Розміщення акцій українського розробника військового програмного забезпечення Swarmer на американській біржі Nasdaq відзначилося безпрецедентною спекулятивною волатильністю. Попри те, що на старті торгів компанію оцінили лише у $60 мільйонів, до кінця першого дня її капіталізація перевищила позначку у $380 мільйонів. Експерти вже охрестили цю подію одним із найгірших прикладів проведення IPO в історії фондового ринку США через колосальну помилку в прайсингу.

Пенсії під захистом: Україна отримала $200 млн грантової допомоги від Норвегії

Україна залучила $200 млн грантового фінансування у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine («Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»).

Продавати чи купувати: як війна в Ірані змінює ринок нерухомості Дубаю

Війна в Ірані та загальна нестабільність на Близькому Сході б'є по одному з найбільших та найцікавіших для інвесторів ринку нерухомості ОАЕ і, зокрема, Дубаю. По мегаполісу відбуваються іранські атаки, були зафіксовані пошкодження декількох будівель, у тому числі житлових. Що змушує нервувати як власників апартаментів у Дубаї, так і потенційних покупців, багато з яких уже підписали попередні договори та знаходяться буквально за крок від угод.

Долар прямує до 45 грн/$: чи варто виходити з гривневого депозиту?

Банки продовжують знижувати ставки гривневих депозитів. До середини квітня, як кажуть самі банкіри, нижча дохідність вкладів у нацвалюті стане новою реальністю вітчизняного депозитного ринку. При цьому курс долара та євро різко йде вгору, а окремі аналітики вже відкрито категорично не радять зберігати гроші на строкових гривневих депозитах, а нацвалюту використовувати виключно для поточних витрат. Чи вже час розпрощатися із гривневим вкладом, «Мінфін» з’ясовував разом із фінансовими експертами.