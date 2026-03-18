Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
18 березня 2026, 14:20

Де українці скуповують валюту найбільше у 2026: рейтинг регіонів та лідери

Українці продовжують активно купувати готівкову валюту. За перші два місяці 2026 року обсяг чистої купівлі сягнув $337,45 млн, що свідчить про збереження попиту на валюту як інструмент заощадження. Про цепише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де найбільше скуповують валюту

Найбільша частка операцій традиційно припадає на столицю. На Київ припадає 26,7% від загального обсягу купівлі готівкової валюти.

Далі йдуть Львівська область (8,2%), Київська область (7,7%), Одеська (7,3%) та Дніпропетровська область (6,2%). Таким чином, понад половина всіх операцій концентрується у кількох економічно активних регіонах.

Де найменше скуповують валюту

Водночас найменше валюти купують у регіонах, що найбільше постраждали від війни. Зокрема, частка Донецької області становить лише 0,6%, а Херсонської — 0,1% від загального обсягу.

Попри низьку базу, саме прифронтові та промислові регіони демонструють найвищі темпи зростання попиту.

Лідером за приростом стала Донецька область — +72,6% у річному вимірі. Також суттєве зростання зафіксовано у Запорізькій (+60,9%), Дніпропетровській (+51,2%), Кіровоградській (+39,4%) та Полтавській (+39,2%) областях.

Єдиним регіоном, де обсяги купівлі готівкової валюти знизилися, стала Київська область — на 1,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Така динаміка свідчить про нерівномірність валютного попиту в Україні: з одного боку — концентрація операцій у великих містах, з іншого — швидке відновлення активності в регіонах, що адаптуються до складних економічних і безпекових умов», — підсумував Шевчишин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Bart Simpson
Bart Simpson
18 березня 2026, 14:25
#
І як цю інформацію можна використати? для чого букви складали в слова і речення?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 30 незареєстрованих відвідувачів.
