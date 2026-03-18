Де українці скуповують валюту найбільше у 2026: рейтинг регіонів та лідери

Українці продовжують активно купувати готівкову валюту. За перші два місяці 2026 року обсяг чистої купівлі сягнув $337,45 млн, що свідчить про збереження попиту на валюту як інструмент заощадження. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Де найбільше скуповують валюту

Найбільша частка операцій традиційно припадає на столицю. На Київ припадає 26,7% від загального обсягу купівлі готівкової валюти.

Далі йдуть Львівська область (8,2%), Київська область (7,7%), Одеська (7,3%) та Дніпропетровська область (6,2%). Таким чином, понад половина всіх операцій концентрується у кількох економічно активних регіонах.

Де найменше скуповують валюту

Водночас найменше валюти купують у регіонах, що найбільше постраждали від війни. Зокрема, частка Донецької області становить лише 0,6%, а Херсонської — 0,1% від загального обсягу.

Попри низьку базу, саме прифронтові та промислові регіони демонструють найвищі темпи зростання попиту.

Лідером за приростом стала Донецька область — +72,6% у річному вимірі. Також суттєве зростання зафіксовано у Запорізькій (+60,9%), Дніпропетровській (+51,2%), Кіровоградській (+39,4%) та Полтавській (+39,2%) областях.

Єдиним регіоном, де обсяги купівлі готівкової валюти знизилися, стала Київська область — на 1,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Така динаміка свідчить про нерівномірність валютного попиту в Україні: з одного боку — концентрація операцій у великих містах, з іншого — швидке відновлення активності в регіонах, що адаптуються до складних економічних і безпекових умов», — підсумував Шевчишин.