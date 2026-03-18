Місія МВФ розпочала роботу в Україні. Про що домовлятимуться

У середу, 18 березня, команда Міжнародного валютного фонду на чолі з главою місії Гевіном Греєм розпочинає в Києві зустрічі з українською владою. Про це повідомляє « Інтерфакс-Україна ».

Про що домовлятимуться

Під час візиту співробітники МВФ обговорюватимуть макроекономічну політику та ключові структурні реформи, які має виконати Україна.

«Обговорення охоплюватиме макроекономічну політику та ключові структурні реформи», — заявила представниця Фонду в Україні Прішила Тофано.

У Міністерстві фінансів підкреслили, що виконання узгоджених з партнерами умов і реформ є ключовою передумовою для отримання міжнародної фінансової підтримки та стабільного функціонування державних фінансів.

Читайте також: Ультиматум МВФ на $8,1 млрд: чому до кінця березня Рада має підвищити податки або спровокувати друк гривні

У поточних умовах війни всі внутрішні ресурси бюджету — податкові та митні надходження, а також кошти від розміщення ОВДП — спрямовуються на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо

27 лютого рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму обсягом $8,1 млрд. Оновлений меморандум, на відміну від попередніх, не передбачає зобов’язань щодо антикорупційних реформ чи перезавантаження держорганів — акцент зміщено на фіскальну політику.

До кінця березня — ухвалити пакет податкових змін на 2026−2027 роки та призначити постійного керівника Державної митної служби. Це три найближчі структурні маяки з 12, передбачених новою програмою розширеного фінансування EFF.

10 березня Верховна Рада провалила у першому читанні законопроєкт № 14025 щодо автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ, а також не підтримала його доопрацювання чи повторний розгляд.