Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
18 березня 2026, 13:05

Місія МВФ розпочала роботу в Україні. Про що домовлятимуться

У середу, 18 березня, команда Міжнародного валютного фонду на чолі з главою місії Гевіном Греєм розпочинає в Києві зустрічі з українською владою. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У середу, 18 березня, команда Міжнародного валютного фонду на чолі з главою місії Гевіном Греєм розпочинає в Києві зустрічі з українською владою.

Про що домовлятимуться

Під час візиту співробітники МВФ обговорюватимуть макроекономічну політику та ключові структурні реформи, які має виконати Україна.

«Обговорення охоплюватиме макроекономічну політику та ключові структурні реформи», — заявила представниця Фонду в Україні Прішила Тофано.

У Міністерстві фінансів підкреслили, що виконання узгоджених з партнерами умов і реформ є ключовою передумовою для отримання міжнародної фінансової підтримки та стабільного функціонування державних фінансів.

Читайте також: Ультиматум МВФ на $8,1 млрд: чому до кінця березня Рада має підвищити податки або спровокувати друк гривні

У поточних умовах війни всі внутрішні ресурси бюджету — податкові та митні надходження, а також кошти від розміщення ОВДП — спрямовуються на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо

27 лютого рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму обсягом $8,1 млрд. Оновлений меморандум, на відміну від попередніх, не передбачає зобов’язань щодо антикорупційних реформ чи перезавантаження держорганів — акцент зміщено на фіскальну політику.

До кінця березня — ухвалити пакет податкових змін на 2026−2027 роки та призначити постійного керівника Державної митної служби. Це три найближчі структурні маяки з 12, передбачених новою програмою розширеного фінансування EFF.

10 березня Верховна Рада провалила у першому читанні законопроєкт № 14025 щодо автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ, а також не підтримала його доопрацювання чи повторний розгляд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

zevs1
zevs1
18 березня 2026, 13:29
Волки приехали договариваться с овцами, результат заранее известен.
ccc2013
ccc2013
18 березня 2026, 14:11
Дадут или не дадут?
