Долар прямує до 45 грн/$: чи варто виходити з гривневого депозиту?

Банки продовжують знижувати ставки гривневих депозитів. До середини квітня, як кажуть самі банкіри, нижча дохідність вкладів у нацвалюті стане новою реальністю вітчизняного депозитного ринку. При цьому курс долара та євро різко йде вгору, а окремі аналітики вже відкрито категорично не радять зберігати гроші на строкових гривневих депозитах , а нацвалюту використовувати виключно для поточних витрат. Чи вже час розпрощатися із гривневим вкладом, «Мінфін» з’ясовував разом із фінансовими експертами.

Населення продовжує нести гривню до банків, але є нюанс

Попри незначне скорочення обсягів вкладень фізосіб в банках у січні, загальний тренд не змінився: населення продовжує активно накопичувати гроші на банківських рахунках.

Як повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на свій сторінці у ФБ, у лютому гривневі депозити населення зросли до нового історичного максимуму — 969,9 млрд грн.

«За місяць приріст становив 30,3 млрд грн, а річний темп зростання прискорився до +19,9%, що є найвищим показником за останній 21 місяць. Паралельно валютні депозити населення збільшилися до $11,1 млрд у доларовому еквіваленті — це найвищий рівень майже за десять років — із весни 2015 року.

Фактично бачимо продовження двох паралельних моделей поведінки населення. Перша — накопичення гривні на рахунках і депозитах завдяки доходам, бюджетним виплатам і відносно високій номінальній ставці. Друга — збереження частини заощаджень у валюті, як інструмент захисту від курсових та воєнних ризиків. Саме тому одночасне оновлення максимумів у гривневих і валютних вкладах не виглядає суперечністю — це, радше, ознака диверсифікації", — вважає експерт.

Та чи будуть й надалі громадяни так само активно розміщувати гривню на строкових вкладах?

Проти цього грають відразу два чинники. Перший — поступове зниження дохідності гривневих депозитів.

«Подальшої корекції ставок, найімовірніше, не уникнути, хоча вона навряд чи буде різкою. Цьому сприяє загальний монетарний фон: Національний банк уже знизив облікову ставку до 15%, а річна інфляція в лютому становила 7,6%.

Ринок рухатиметься до нижчих ставок без різких змін, але досить послідовно. За нашими оцінками, середні ставки найближчим часом можуть знизитися до 0,5 в.п. Уже з другої половини квітня такі зміни можуть стати помітнішими і поширитися на більшість банків. У результаті до кінця квітня середні ставки, залежно від строку вкладу, можуть становити 12,5−14% річних", — прокоментував для «Мінфіну» ситуацію на депозитному ринку Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

По-друге, подальша девальвація гривні, що підвищує ризик того, що депозити в нацвалюті можуть стати збитковими.

КИТ Group, яка вже порекомендувала не зберігати гроші на строкових гривневих депозитах, дала такий прогноз щодо курсу: курс долару у короткостроковій перспективі (1−2 тижні) тяжітиме до 44,2 грн (базовий діапазон 43,90−44,30 грн). У горизонті понад 6 місяців фахівці не виключили просідання гривні до 44,4−45,5 грн/$.

Аналогічні прогнози дають й інші експерти.

«Ми очікуємо на помірне ослаблення гривні до 45−45,5 грн/$ на горизонті у пів року. Наш базовий сценарій передбачає збереження фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів, що дасть змогу підтримувати достатній обсяг золотовалютних резервів і, відповідно, уникати різких дисбалансів на валютному ринку.

Водночас додатковим продевальваційним чинником виступає ескалація війни на Близькому Сході, яка підтримує високі ціни на енергоносії та посилює глобальний попит на долар. У цих умовах НБУ, ймовірно, й надалі активно використовуватиме інтервенції та інструменти комунікації для стримування девальваційних очікувань і згладжування курсових коливань", — говорить Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».

Водночас він вважає сценарій курсу на рівні 45−45,5 грн/$ некритичним.

«Це, радше, верхня межа базового прогнозу, а не стрес-сценарій. Різкої неконтрольованої девальвації наразі не очікується, однак зовнішні ризики (насамперед геополітичні) суттєво зросли», — додає Сергій Новошицький.

В ICU не змінюють свій попередній прогноз, і курс на рівні 45 грн/$ очікують лише на кінець 2026 року.

«На нашу думку, в Нацбанку немає апетиту до значної девальвації та є ресурси у вигляді резервів для того, щоб курс перебував у цьому діапазоні. Щобільше, я не виключаю, що найближчим часом на нас може чекати невеличке зміцнення гривні щодо долара. Адже НБУ любить давати курсу ходити в обидві сторони. Але це не перекреслює більш довгострокового тренду на помірну девальвацію національної валюти», — пояснює Михайло Демків, фінансовий аналітик інвестгрупи ICU.

Чи залишаться гривневі депозити дохідними, якщо гривня впаде до 45 грн/$

Опитані «Мінфіном» експерти зійшлись на думці, що гривневі депозити ще залишатимуться інструментом збереження грошей, але їхня реальна дохідність буде дуже обмеженою.

«Гривневі депозити у банках наразі приносять дохідність близько 12−15% річних. З огляду на оподаткування, реальна дохідність складає 9−11% річних. Щоб зберегти купівельну спроможність своїх заощаджень в інвестуванні, потрібно щонайменше обігнати інфляцію, а в українських умовах — ще й девальвацію гривні», — пояснює логіку інвестування у гривневі депозити Лариса Мошківська, фінансова планерка iPlan.ua.

Щоб зрозуміти, чи все ще така інвестиція захищає кошти, чи вже знецінює їх, вона наводит такі розрахунки:



Наприклад, ви хочете інвестувати 50 тисяч гривень на рік при поточному курсі 44,4 грн/$.

Через рік у депозиті під 12% річних (реальних 9% річних) буде 54 620 грн.

Уявімо, що курс долара за рік підвищився до 45,5 грн/$. У перерахунку на долар ваші інвестиції виглядатимуть так:

після депозиту — $1 197.

якщо купити на 50 тис. грн долари і залишити суму у валюті — $1 126.

«Отже, якщо курс долара за рік підвищиться до 45,5 грн, дохідність депозиту все ще випереджатиме темпи девальвації. Але інвестиція в гривневий депозит втратить сенс, якщо курс долара дорівнюватиме 48,4 грн», — уточнює Лариса Мошківська.

На переконання Сергія Новошицького з банку «Південний», відсотковий дохід за гривневим депозитом істотно перекриває потенційні втрати від девальвації гривні у заданому сценарії.

Для «Мінфіну» він порівняв результат інвестування в гривневий депозит і купівлю валюти на горизонті 6 місяців при зміні курсу з 44 грн/$ до 45,50 грн/$:

Сценарій 1: Купівля готівкової валюти

Інвестиція: 500 000 грн/44,00 = $11 363,6.

Сума через 6 місяців (при курсі 45,50): $11 363,6 * 45,50 = 517 044 грн.

Чистий прибуток: 17 044 грн.

Сценарій 2: Гривневий депозит

Нараховані відсотки: 500 000 * 14,75% * 0,5 року = 36 875 грн.

Податки (23%): 36 875 * 23% = 8 481,3 грн.

Чистий прибуток: 36 875 — 8 481,3 = 28 393,7 грн.

«Навіть при девальвації гривні з 44,0 грн/$ до 45,5 грн/$ гривневий депозит виглядає привабливішим, оскільки відсотковий дохід у понад 1,6 раза перекриває курсову різницю від можливої девальвації в прогнозному сценарії. Отже, гривневі депозити залишаються ефективним інструментом для коротко- та середньострокового розміщення коштів», — резюмує Сергій Новошицький.

«Станом на 17 березня 2026 року офіційний курс гривні щодо долара становить 44,08 грн/$. Тобто навіть у разі просідання курсу до 44,4−45,5 грн/$, йдеться про послаблення гривні приблизно на 0,7−3,2% від поточного рівня», — говорить Дмитро Замотаєв із Глобус Банку. Він також зробив для «Мінфіну» розрахунки дохідності гривневого депозиту:

Якщо вкладник має 100 тисяч гривень і розміщує їх на 6 місяців під 14% річних (рахуємо за середньою ставкою), то нарахований дохід за пів року становитиме 7 тисяч гривень. Чистий дохід після сплати податків становитиме 5 390 грн, а загальна сума наприкінці строку складе 105 390 грн.

«Якщо на початку за курсом 44,08 грн/$ на 100 тис. грн можна було купити близько $2 268,6, то через 6 місяців сума депозиту в 105 390 грн за курсому 44,4 грн/$ дорівнюватиме вже близько $2 373,6.

Якщо ж курс зросте до 45,5 грн/$, то це буде близько $2 316,3. Тобто навіть у разі такого послаблення гривні, вкладник однаково залишатиметься в плюсі. У цьому прикладі межа, за якої депозит припиняє перекривати девальвацію, — це курс близько 46,5 грн/$. Отже, за сценарію просідання до 44,4−45,5 грн/$ гривневі депозити все ще виглядають достатньо привабливо", — говорить Дмитро Замотаєв.

Як за 2 тижні змінилися депозитні ставки у невеликих банках

Кристалбанк зрізав дохідність депозитів в гривні на 6 і 3 місяці на 0,5 в.п. і тепер платить за ними 16,4% річних та 16,25% річних відповідно.

Міжнародний інвестиційний Банк підвищив на 0,15 в.п. — до 14,65% річних — ставку депозитів у гривні на 6 місяців. Натомість дохідність вкладів у нацвалюті на 3 місяці тут «схудла» на 0,4 в.п. — до 14,6% річних.

Також банк переглянув свої пропозиції для приватних клієнтів за вкладами в доларі. Ставки вкладів на 12 і 9 місяців знижено на 0,15 в.п. — до 1,75% річних. Натомість дохідність 3-місячних депозитів тут зросла на 0,05 в.п. — до 0,8% річних.

Український капітал також відкоригував дохідність гривневих вкладів на окремі строки: ставку за вкладами на 1 рік і 6 місяців зменшено на 0,5 в.п. Тепер приватні вкладники банку заробляють на таких депозитах 16% річних та 15,75% річних відповідно.

Полтава-Банк порізав ставки гривневих депозитів всієї своєї лінійки на 1,5 в.п. На річних вкладах тепер тут можна заробити 14,5% річних, на 9 і 6 місяців — 13% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.03.2026−16.03.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.03.2026−16.03.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.03.2026−16.03.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.