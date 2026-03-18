Пенсії під захистом: Україна отримала $200 млн грантової допомоги від Норвегії

Україна залучила $200 млн грантового фінансування у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine («Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Кошти було надано Норвегією до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) та вже зараховано до загального фонду державного бюджету України.

Куди спрямують кошти?

Усі залучені кошти будуть спрямовані на відшкодування пенсійних видатків, що є одним із пріоритетів державного бюджету в умовах воєнного стану.

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив вдячність партнерам за послідовність у підтримці макрофінансової стійкості країни.

За його словами, з 2022 року Норвегія надала Україні понад $700 млн грантової допомоги в межах проєкту PEACE. Загалом в рамках проєкту на виплату пенсій Україна отримала $13,4 млрд бюджетної підтримки від донорів і партнерів.

Проєкт PEACE in Ukraine

Проєкт PEACE in Ukraine було започатковано у червні 2022 року у відповідь на повномасштабну агресію російської федерації проти України та нагальну потребу у забезпеченні фінансової стабільності держави.

Його метою є підтримка Уряду України у виконанні ключових державних функцій на національному і регіональному рівнях, зокрема фінансування заробітних плат працівників державного сектору, медичних послуг, пенсій та програм соціальної допомоги.

У межах проєкту Україна залучає кредитні та грантові ресурси, у тому числі під гарантії партнерів з розвитку. Загальний обсяг фінансування, мобілізованого за проєктом PEACE, становить майже $52 млрд.