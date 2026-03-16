Арешт соцрахунків, новий банк з естонським капіталом та 84% виконання Угоди з ЄС: головне за понеділок

На ринок України виходить цифровий «Юте Банк»

Установа створена Фондом гарантування вкладів на базі неплатоспроможного «РВС Банку» та продана естонській групі Iute Group AS. Це перший в Україні випадок створення перехідного банку за участю іноземного інвестора. Банк фокусуватиметься на роздрібних клієнтах, надаючи послуги з кредитування, депозитів та валютних операцій.

Верховний Суд визнав законним арешт пенсійних та соціальних рахунків

Державні виконавці мають право блокувати рахунки боржників, якщо вони не мають спеціального статусу, навіть за умови зарахування на них соціальних виплат. Обов'язок доводити цільове призначення коштів та ініціювати зняття арешту повністю покладено на громадян. Скасування у 2023 році «воєнного ліміту» у 100 тисяч гривень дозволяє накладати арешт за будь-які дрібні борги.

Активами Мотор-Банку та ПІН Банку зацікавилися 11 інвесторів

На відкритий конкурс ФГВФО щодо купівлі виведених з ринку банків подалися п'ять банків та шість небанківських фінустанов, зокрема один європейський інвестор. Найбільший попит має ПІН Банк, хоча Мотор-Банк має вищі показники капіталу на момент закриття — 173 млн грн проти 73 млн грн відповідно. Купівля можлива у формі придбання акцій або через створення перехідної установи.

Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 84%

За підсумками 2025 року загальний показник імплементації урядового документа зріс на 3%, після чого подальша євроінтеграція відбуватиметься за більш жорсткими правилами адаптації до законодавства ЄС. Попри високі формальні показники ухвалення законів, Єврокомісія критично оцінює реальний стан реформ. Брюссель фіксує політичний тиск на антикорупційні органи та вимагає фактичного очищення судової системи замість статистичних звітів.

Аналітики пророкують девальвацію до 45,5 грн за долар і радять відмовитися від депозитів