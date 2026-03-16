Аналітики пророкують девальвацію до 45,5 грн за долар і радять відмовитися від депозитів

Валютний ринок України входить у фазу турбулентності на тлі близькосхідної кризи та затримок макрофінансової допомоги від ЄС. Аналітики платформи КИТ Group прогнозують девальвацію національної валюти до 45,5 грн за долар і відкрито радять переводити заощадження в готівкову валюту, уникаючи депозитів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Глобальні чинники: дорога нафта та міцний долар

Згідно з наданим звітом, головним зовнішнім тригером курсових коливань стала ситуація на Близькому Сході. Через атаки Ірану на транспортну та нафтову інфраструктуру ціна еталонної марки нафти Brent перевищила позначку $101,4 за барель. Окремі аналітики вже очікують подальшого стрибка до $140. Ринок не заспокоїла навіть заява Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про роздрукування рекордних 400 мільйонів барелів резервної нафти.

На цьому тлі інвестори масово ховаються в долар як у захисний актив: за останній місяць індекс DXY (відношення долара до кошика з шести валют) зріс на 3,33%. Водночас євро втрачає позиції через жорстку залежність економіки ЄС від імпорту енергоносіїв. Пара EUR/USD просіла з позначки 1,1766 на початку місяця до 1,1445 у середині березня.

Від центробанків не очікують пом'якшення монетарної політики. Європейський центральний банк (ЄЦБ) може відкласти зниження ставок до червня, а ФРС США — до вересня. Причиною є ризик розгону інфляції вище 3%, попри те, що в лютому інфляція у США становила 2,4%, а економіка втратила 92 тисячі робочих місць.

Тиск на гривню та скорочення резервів

Внутрішній український ринок відчуває тиск через зростання попиту на валюту з боку імпортерів, які змушені закуповувати дорожче пальне та енергообладнання.

Ситуація ускладнюється політичними факторами: виділення обіцяних 90 мільярдів євро макрофінансової підтримки від ЄС на 2025−2027 роки гальмується Угорщиною та Словаччиною. Наразі європейські чиновники розглядають альтернативний варіант — двосторонню позику на 30 мільярдів євро, яка не потребує одностайного схвалення.

Ці чинники вже вплинули на золотовалютні запаси країни. За попередніми даними, міжнародні резерви НБУ в лютому скоротилися на 5% і станом на 1 березня 2026 року склали $54,75 мільярда. Цього обсягу достатньо для покриття 5,7 місяця майбутнього імпорту. Національний банк продовжує здійснювати інтервенції, аби не допустити дефіциту готівки в касах банків.

Динаміка курсів та розширення банківських спредів

Протягом першої половини березня офіційний курс долара зріс із 43,2 до 44,14 грн/дол. На міжбанківському ринку торги 13 березня досягли коридору 44,12−44,17 грн/дол. Готівковий ринок реагує більш агресивно: курс продажу сягнув 44,35−44,60 грн/дол (купівля — 43,80−44,10 грн/дол).

Офіційний курс євро натомість знизився з 51,02 до 50,66 грн, однак на готівковому ринку вартість продажу стабільно тримається на рівні 51,1−51,50 грн/євро (купівля — 50,2−50,70 грн/євро).

Показовим є розширення спредів (різниці між ціною купівлі та продажу валюти). Через відсутність прогнозованості фінансові установи закладають максимальні ризики у свої курси: на готівковому доларі спред розширився до 0,45−0,60 грн, а на євро становить безпрецедентні 0,65−1 грн.

Прогнози та рекомендації

За розрахунками КИТ Group, валютний ринок очікує подальша девальвація:

Долар: у короткостроковій перспективі (1−2 тижні) курс тяжітиме до 44,20 грн (базовий діапазон 43,90−44,30 грн). У горизонті понад 6 місяців можливе просідання гривні до 44,4−45,5 грн/дол.

Євро: у найближчі тижні очікується коридор 50,85−51,70 грн. У перспективі від півроку можливе зростання вартості євро в Україні до 53,00−53,50 грн.

Автори звіту рекомендують інвесторам тримати 50% активів у доларах і 30% у євровалюті (залишок радять диверсифікувати у фунтах стерлінгів та швейцарських франках). При цьому компанія категорично не радить зберігати гроші на строкових гривневих депозитах, пропонуючи використовувати гривню виключно для поточних витрат.