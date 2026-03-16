16 березня 2026, 13:16

Україна виконала 84% угоди з ЄС: чому Брюссель не вражений

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявив, що за підсумками 2025 року Україна виконала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на 84%. Цей звіт стане останнім у межах поточного формату, оскільки подальша інтеграція країни та підготовка до членства відбуватиметься за суворішими правилами адаптації до європейського законодавства. Про це повідомляє Урядовий портал 16 березня.

Суха статистика замість реальних реформ

За офіційними даними уряду, протягом минулого року тривала імплементація положень Угоди, зокрема в частині Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA). Загальний показник виконання документа за 2025 рік зріс на 3 відсоткові пункти — з 81% до 84%.

У розрізі державних інституцій за весь період дії Угоди (2014−2025 роки) результати розподілилися наступним чином:

  • Кабінет Міністрів України виконав 81% покладених на нього заходів;
  • Верховна Рада України — 74%;
  • Інші органи державної влади — 68%.

Урядовці виділяють кілька секторів, де у 2025 році зафіксовано найбільшу динаміку зростання. Фінансовий сектор додав 8% (піднявши загальний прогрес до 82%), соціальна політика та трудові відносини — 7% (до 87%), митні питання — 5% (до 96%), а сільське господарство — 5% (до 79%).

Абсолютними лідерами, де рівень виконання зобов’язань наблизився до максимуму, формально стали сфери статистики та обміну інформацією (100%), освіти, навчання та молоді (99%), а також інтелектуальної власності (98%).

Перехід до нового формату

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка підтвердив, що це фінальний звіт щодо імплементації Угоди про асоціацію. Посадовець запевняє, що держава досягає «економічної, правової та інституційної сумісності» з Європою, а надалі всі необхідні для членства кроки фіксуватимуться виключно в Національній програмі адаптації законодавства України до права ЄС.

Своєю чергою гендиректор Урядового офісу Олександр Ільков додав, що Київ підтримує постійний діалог із європейськими партнерами, а сам документ підготовлено спеціально до дев'ятого засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС для «предметного обговорення» подальших дій. Проте уряд традиційно подає ці цифри як беззаперечне свідчення системної роботи, ігноруючи той факт, що за високими відсотками часто ховається лише формальне ухвалення законів, а не їхня фактична дія.

Тінь корупції над євроінтеграцією

Попри оптимістичні 84% виконання Угоди про асоціацію (документа, підписаного ще у 2014 році, який регулював переважно вільну торгівлю та базове наближення стандартів), реальний рух України до повноправного членства в ЄС оцінюється Брюсселем значно критичніше. Згідно з останнім звітом Європейської комісії про розширення за 2025 рік, формальний прогрес часто супроводжується тривожними політичними тенденціями. Зокрема, Єврокомісія прямо вказала на політичний тиск на антикорупційні органи (НАБУ, САП) та громадських активістів, оцінивши реальні зрушення у боротьбі з корупцією вкрай стримано. Наразі Україна переходить до процесу скринінгу та перемовин за 33 розділами права ЄС, де ключовими умовами є не статистика перекладів директив, а реальне очищення судової системи, деолігархізація та верховенство права — саме ті сфери, де вітчизняні посадовці традиційно чинять найбільший опір.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

Перший Потужний
16 березня 2026, 13:35
@Україна переходить до процесу скринінгу та перемовин за 33 розділами права ЄС, де ключовими умовами є не статистика перекладів директив, а реальне очищення судової системи, деолігархізація та верховенство права

ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

Україна і «верховенство права», до першого квітня наче ще далеко)))

Світ завдяки твіттеру (Х) вже побачив яке в Україні «верховенство права»))0)0))0)))0)0)0)))0))0))0)))
JWT
16 березня 2026, 16:08
Подав до суду, програв, бо заніс менше ніж інша сторона. Оскільки гроші повернули вважаю це позитивним кроком до євроінтеграції
