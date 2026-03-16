Купівлею Мотор-Банку та ПІН Банку зацікавилися 11 інвесторів. Хто в списку претендентів

Зацікавленість у придбанні активів неплатоспроможних Мотор-Банк та ПІН Банк, які виставив на відкритий конкурс Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, вже проявили 11 потенційних інвесторів, серед яких один іноземний. Про це повідомила директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай під час зустрічі з журналістами, пише «Укрінформ».

Інтерес інвесторів до банків

За її словами, конкурс було оголошено 23 лютого. Спочатку інтерес до придбання банків проявили три фінансові установи, після чого фонд провів додаткові зустрічі з представниками ринку, щоб пояснити потенціал таких угод.

У результаті можливістю купівлі банків зацікавилися 11 інвесторів, серед яких п’ять банків та шість небанківських фінансових установ, зокрема один європейський небанківський інвестор. Купівля можлива як у формі придбання акцій, так і через створення перехідного банку.

Імена учасників конкурсу офіційно не розкриваються. Водночас у медіа серед потенційних претендентів називали Асвіо Банк, Таскомбанк та Індустріалбанк, а серед небанківських установ — EasyPay та Еска Капітал.

«У нас ніколи такого аншлагу не було. Деякі інвестори подалися одразу на два банки», — зазначила Білай.

До якого банку найбільший інтерес

За її словами, більший інтерес наразі викликає ПІН Банк, однак Мотор-Банк виглядає привабливішим із точки зору банківського регулювання.

Передісторія

У четвер, 19 лютого 2026 року, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення відразу двох фінансових установ — Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк (PIN-Bank) — до категорії неплатоспроможних.

Показники капіталу на момент закриття (при нормі не менше 200 млн грн):