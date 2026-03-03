Multi від Мінфін
3 березня 2026, 20:00

Головне за вівторок: долар на піку, нафта летить, МВФ надає $1,5 млрд

Головні фінансові новини за вівторок, 3 березня.

Головні фінансові новини за вівторок, 3 березня.

Україна отримала $1,5 млрд першого траншу від МВФ за новою програмою EFF

Мінфін підтвердив надходження $1,5 млрд на рахунки України як перший транш за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом $8,1 млрд. Кошти спрямовані на фінансування пріоритетних бюджетних видатків та підтримку макрофінансової стабільності. Загальна допомога від МВФ з початку повномасштабного вторгнення сягнула $14,9 млрд, а в 2026 році планується ще $3,83 млрд через чотири перегляди програми — це ключовий сигнал довіри для подальшої допомоги від ЄС, США та Світового банку.

Нафта дорожчає через загрозу закриття Ормузької протоки Іраном — Brent вже $79+

Ціни на нафту Brent зросли на 2,2% до $79,44 за барель (WTI — $72,40), третій день поспіль через ескалацію на Близькому Сході та заяви Ірану про можливе закриття протоки, якою проходить 20% світової нафти. Саудівська Аравія зупинила найбільший НПЗ після атаки дроном, страхові компанії відмовляються покривати судна в регіоні. Аналітики прогнозують базовий рівень $80 за барель у 2026 році, а в екстремальному сценарії — до $120−150, що загрожує Україні зростанням цін на пальне на 2−3 грн/літр щотижня та додатковим інфляційним тиском.

НБУ оновив список критично важливих об'єктів платіжної інфраструктури

Національний банк за результатами моніторингу 2025 року залишив SEPA єдиною системно важливою платіжною системою, а до важливих відніс Visa, MasterCard, PrivatMoney, NovaPay та «Financial World». Технологічні оператори (наприклад, «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ», Український процесінговий центр) залишилися без змін. Це посилює нагляд за ризиками, безперервністю та кіберзахистом ключових систем, від яких залежить щоденна робота банків, бізнесу та мільйонів українців.

НБУ спростив перекази через термінали та платіжні сервіси — менше бюрократії

Постанова НБУ № 20 (чинна з 3 березня) дозволяє автоматичне заповнення реквізитів, оплату за іншого платника та скасовує обов’язкове вказування ПІБ/коду для комуналки. Вимоги до квитанцій стали чіткішими, з обов’язковим підтвердженням транзакцій перед відправкою. Перехідний період — 6 місяців; зміни полегшать життя мільйонам українців, підвищать прозорість бюджетних надходжень і зменшать ризики помилок/шахрайства.

Долар на новому історичному максимумі — НБУ встановив 43,45 грн

Національний банк підняв офіційний курс долара до рекордних 43,45 грн (+22 коп. за день), перевищивши попередній максимум 43,41 грн (січень 2026). Євро знизився до 50,46 грн, злотий зріс до 11,94 грн. Це відображає тиск на гривню через зовнішні фактори (війна, нафтова криза) та може підвищити витрати на імпорт, інфляцію та боргове навантаження для бізнесу й населення.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

