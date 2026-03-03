Multi від Мінфін
3 березня 2026, 9:49

НБУ визначив перелік критично важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

Національний банк України за результатами моніторингу діяльності у 2025 році оновив перелік об'єктів платіжної інфраструктури, що мають стратегічне значення для фінансової стабільності країни. Такий розподіл проводиться щорічно для посилення контролю за надійністю та безперервністю надання послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ визначив перелік критично важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні
Фото: НБУ

Системно важлива платіжна система

Як і в попередні періоди, статус єдиної системно важливої платіжної системи в Україні зберегла Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Важливі платіжні системи

До категорії важливих увійшли п’ять систем, серед яких як міжнародні гіганти, так і українські сервіси:

  • Visa (США);
  • MasterCard (США);
  • PrivatMoney (АТ КБ «Приватбанк», Україна);
  • NovaPay (ТОВ «НоваПей», Україна);
  • «Фінансовий світ» (ТОВ «Українська платіжна система», Україна).

Технологічні оператори

Перелік важливих технологічних операторів платіжних послуг цього року залишився без змін. До нього включені:

  • ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ»;
  • ПрАТ «Український процесінговий центр»;
  • ТОВ «ТАС ЛІНК».

Згідно з міжнародною практикою, НБУ встановлює до об'єктів цих категорій підвищені вимоги. Зокрема, регулятор посилює нагляд за:

  • системами управління ризиками;
  • забезпеченням безперервної діяльності;
  • організацією внутрішнього управління.

Критеріями для визначення важливості є обсяги проведених операцій та види послуг, що надаються об'єктами інфраструктури.

Важлива платіжна система

Поняття «важлива платіжна система» — це не просто почесний статус, а спеціальна категорія, яку НБУ присвоює системам, що мають суттєвий вплив на стабільність усього фінансового сектору країни.

Ось головні аспекти того, що це означає на практиці:

1. Чому систему визнають важливою?

НБУ щороку аналізує діяльність усіх платіжних систем за попередній рік. Статус «важливої» надається на основі двох головних критеріїв:

  • Обсяги операцій: якщо через систему проходить велика кількість платежів, її зупинка може спричинити «ефект доміно» для економіки.
  • Види послуг: наскільки послуги системи є унікальними або критичними для населення та бізнесу (наприклад, перекази коштів або обслуговування торгових мереж).

2. Підвищені вимоги та контроль (Оверсайт)

Оскільки ці системи є критично важливими, НБУ встановлює для них суворіші правила, ніж для звичайних гравців ринку:

  • Безперервність діяльності: система зобов’язана мати плани швидкого відновлення після збоїв, щоб клієнти не втратили доступ до грошей навіть під час технічних проблем чи атак.
  • Управління ризиками: установи повинні мати значно потужніші системи захисту від кіберзагроз та фінансових ризиків.
  • Прозорість управління: НБУ прискіпливіше перевіряє, як організована робота всередині компанії, хто ухвалює рішення та чи достатньо в неї ресурсів для стабільної роботи.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 березня 2026, 11:52
#
Національна платіжна система «Український платіжний простір» (ПРОСТІР) — НЕ
потрапила до переліку системно важливих платіжних систем в Україні.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
