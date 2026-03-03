НБУ підняв курс долара США до історичного максимуму, а курс євро навпаки падає. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
3 березня 2026, 15:36
Нацбанк підняв курс долара до нового історичного максимуму
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,45 грн (новий історичний максимум). Це на 22 копійки більше, ніж у вівторок (43,23).
Попередній історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 50,46 грн, що на 14 копійок менше, ніж у вівторок (50,60).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на середу: 11,94 грн (у вівторок курс був 11,78 грн).
Джерело: Мінфін
