Ціни на нафту зростають після заяв Ірану про закриття Ормузької протоки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 березня 2026, 9:18

Ціни на нафту зростають після заяв Ірану про закриття Ормузької протоки

Ціни на нафту демонструють зростання третій день поспіль у вівторок, 3 березня. Ескалація конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, а також загрози судноплавству через Ормузьку протоку посилили побоювання щодо масштабних збоїв у постачанні з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту зростають після заяв Ірану про закриття Ормузької протоки
Фото: freepik

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Динаміка котирувань на біржах

Станом на ранок вівторка основні марки нафти та нафтопродуктів демонструють висхідну траєкторію:

  • Brent: ф'ючерси зросли на $1,70 (2,2%), досягнувши позначки $79,44 за барель. Напередодні ціна короткочасно підіймалася до $82,37 — найвищого рівня з січня 2025 року.
  • WTI: фмериканська нафта додала $1,17 (1,6%), торгуючись на рівні $72,40 за барель.
  • Нафтопродукти: ф'ючерси на дизельне пальне в США досягли дворічного максимуму. Європейські ф'ючерси на газойль зросли на 4,3% до $925 за тонну після стрибка на 18% у понеділок.

Блокада протоки та удари по інфраструктурі

Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світового обсягу нафти та газу, фактично закрита. Побоювання ринку посилилися після заяв іранських офіційних осіб про готовність відкривати вогонь по будь-якому судну, що спробує пройти через цю артерію.

Високопоставлений представник Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив про закриття Ормузької протоки та попередив, що по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти цим маршрутом, буде відкрито вогонь.

Головні чинники напруженості:

  • Відмова від страхування: танкери та контейнеровози уникають протоки, оскільки страхові компанії скасували покриття для суден у цьому районі.
  • Атаки на НПЗ: Саудівська Аравія була змушена зупинити свій найбільший внутрішній нафтопереробний завод після удару безпілотника в понеділок.
  • Ризик ескалації: аналітики ING зазначають, що найбільшим ризиком є подальші атаки Ірану на енергетичну інфраструктуру регіону, що може призвести до тривалих перебоїв у видобутку.

Читайте також: На тижні ціни на заправках можуть зрости на 2−3 грн: експерт спрогнозував, коли чекати їх зниження

Прогнози аналітиків

Експерти очікують, що ціни залишатимуться на високому рівні найближчими днями. Компанія Bernstein вже підвищила свій базовий прогноз ціни Brent на 2026 рік з $65 до $80 за барель. У випадку затяжного конфлікту аналітики припускають екстремальний сценарій з ціною $120-$150 за барель.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна проти Ірану може тривати деякий час, проте вона не затягнеться на роки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами