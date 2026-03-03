Ціни на нафту зростають після заяв Ірану про закриття Ормузької протоки

Ціни на нафту демонструють зростання третій день поспіль у вівторок, 3 березня. Ескалація конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, а також загрози судноплавству через Ормузьку протоку посилили побоювання щодо масштабних збоїв у постачанні з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Динаміка котирувань на біржах

Станом на ранок вівторка основні марки нафти та нафтопродуктів демонструють висхідну траєкторію:

Brent: ф'ючерси зросли на $1,70 (2,2%), досягнувши позначки $79,44 за барель. Напередодні ціна короткочасно підіймалася до $82,37 — найвищого рівня з січня 2025 року.

WTI: фмериканська нафта додала $1,17 (1,6%), торгуючись на рівні $72,40 за барель.

Нафтопродукти: ф'ючерси на дизельне пальне в США досягли дворічного максимуму. Європейські ф'ючерси на газойль зросли на 4,3% до $925 за тонну після стрибка на 18% у понеділок.

Блокада протоки та удари по інфраструктурі

Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світового обсягу нафти та газу, фактично закрита. Побоювання ринку посилилися після заяв іранських офіційних осіб про готовність відкривати вогонь по будь-якому судну, що спробує пройти через цю артерію.

Високопоставлений представник Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив про закриття Ормузької протоки та попередив, що по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти цим маршрутом, буде відкрито вогонь.

Головні чинники напруженості:

Відмова від страхування: танкери та контейнеровози уникають протоки, оскільки страхові компанії скасували покриття для суден у цьому районі.

Атаки на НПЗ: Саудівська Аравія була змушена зупинити свій найбільший внутрішній нафтопереробний завод після удару безпілотника в понеділок.

Ризик ескалації: аналітики ING зазначають, що найбільшим ризиком є подальші атаки Ірану на енергетичну інфраструктуру регіону, що може призвести до тривалих перебоїв у видобутку.

Читайте також: На тижні ціни на заправках можуть зрости на 2−3 грн: експерт спрогнозував, коли чекати їх зниження

Прогнози аналітиків

Експерти очікують, що ціни залишатимуться на високому рівні найближчими днями. Компанія Bernstein вже підвищила свій базовий прогноз ціни Brent на 2026 рік з $65 до $80 за барель. У випадку затяжного конфлікту аналітики припускають екстремальний сценарій з ціною $120-$150 за барель.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна проти Ірану може тривати деякий час, проте вона не затягнеться на роки.