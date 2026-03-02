Головне за понеділок: дрібні паперові гривні вивели з обігу, війна в Ірані повертає світ до долара

Паперові 1, 2, 5 та 10 грн з 2 березня повністю виводять з обігу

З сьогоднішнього дня (2 березня 2026) банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років втрачають статус законного платіжного засобу. Торговельні мережі, послуги та банки більше не прийматимуть ці купюри для розрахунків — заміна на металеві монети. Обмін безкоштовний і безлімітний: у будь-якому банку до 26 лютого 2027, у системно важливих — до 28 лютого 2029, у НБУ — безстроково.

Геополітична криза в Ірані: акції падають, нафта та долар стрімко ростуть

Через ескалацію конфлікту на Близькому Сході (Іран) світові ринки відступають від ризику: азійські акції -1,6%, європейські -2,3%, ф'ючерси США -1,3%. Нафта підскочила на 8% до понад 78 дол./барель (через загрозу Ормузької протоки), золото +2% до 5380 дол./унція, індекс долара +0,5%. Аналітики прогнозують тривалу волатильність, зростання інфляції та рекомендацію відкладати покупки акцій до стабілізації.

Війна з Іраном повертає світ до долара — гривня під тиском

На тлі іранської кризи долар зміцнюється як безпечний актив: євро -0,8%, фунт -1%, нафта наближається до 80 дол./барель. Для України це означає тиск на курс гривні, зростання цін на паливо та зниження маржі аграріїв, а також перерозподіл інвестицій у доларові активи та золото.

Гетманцев закликав українців доносити на тіньовий бізнес — дані передадуть правоохоронцям

Голова податкового комітету Данило Гетманцев закликав повідомляти йому про факти ухилення від податків та тіньові схеми — вся інформація йде до правоохоронців. Проєкт «Розпаковки» вже вивів з тіні мільярди гривень, які пішли до бюджету на оборону. Публічність змушує частину бізнесу самостійно виправляти ситуацію та переходити на прозору роботу.

Україна отримає від МВФ $8,1 млрд, але віддасть $9,2 млрд: чистий відтік $1,1 млрд

За новою програмою EFF (2026−2029) Україна отримає 8,107 млрд дол. від МВФ, але виплатить 9,238 млрд (старий борг + відсотки та комісії по новому). Чистий відтік складе 1,131 млрд дол. — це означає, що програма переважно рефінансує старі зобов’язання. Аналітики Concorde Capital: головна цінність — «двері» до десятків мільярдів допомоги від ЄС, США та Світового банку.