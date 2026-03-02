Акції падають, долар та нафта зростають на тлі кризи в Ірані: огляд ринків

Акції розпродалися, а ціни на нафту зросли, оскільки конфлікт на Близькому Сході сколихнув світові ринки, що спричинило масове відступлення від ризикованих активів. Золото та долар зросли через попит на активи-гавані. Про це пише Bloomberg.

Падіння ринків

Азійські акції впали на 1,6%, а ф'ючерси на фондові індекси США знизилися більш ніж на 1,3%. Ф'ючерсні контракти на європейські акції впали на 2,3%, що свідчить про слабке відкриття акцій у цій країні.

Ціни на нафту

Ціна на нафту зросла приблизно на 8% до понад 78 доларів за барель, при цьому трейдери залишаються зосередженими на статусі Ормузької протоки, яка зараз фактично закрита, оскільки цей водний шлях має вирішальне значення для потоку нафти до решти світу. Раніше сира нафта зросла на цілих 13%.

Золото та долар

Оскільки інвестори зменшили ризики, деякі активи-притулки отримали ставку. Спотова ціна на золото зросла на 2% до близько 5380 доларів за унцію. Індекс спотового долара Bloomberg зріс на 0,5%. Однак казначейські облігації знизилися вздовж кривої.

Ціни на нафту зросли найбільше з березня 2022 року після вторгнення росії в Україну

Приголомшені новими побоюваннями щодо штучного інтелекту та потенційних проблем із кредитною історією, фондові ринки, що торгуються за історично високими оцінками, тепер змушені боротися зі стрімкими військовими діями в Ірані та ширшому регіоні, які загрожують дестабілізацією світового судноплавства та обмеженням подорожей.

Вплив на нафту та інфляцію викликає першочергове занепокоєння на ринках, де минулого місяця американські акції зазнали найгіршого падіння з квітня.

Що кажуть аналітики

«Я не відкидаю можливість подальшої ескалації, але думаю, що ринок, швидше за все, відмовиться від попередньої надмірної реакції та займе вичікувальну позицію», — сказав Ділін Ву, стратег Pepperstone. «Хоча Іран чинить певний опір, його можливості явно обмежені, і переговори цілком можуть бути більш життєздатним шляхом».

«Тільки тому, що більшість ринків торгуються відносно добре після початкової паніки на відкритті, неправильно робити висновок, що ми, ймовірно, вже спостерігаємо найгірше падіння. Цілком ймовірно, що замість того, щоб стати шоком, негатив від цього конфлікту пронизуватиме ринки протягом усього тижня», — сказав Марк Кадмор, виконавчий редактор MLIV.

Що впливає на ринок

Ринки залишалися нестабільними на тлі суперечливих повідомлень про переговори між Іраном та США. Газета «Wall Street Journal» повідомила, що Іран зробив нові спроби відновити ядерні переговори зі США. Однак голова національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що країна не вестиме переговорів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що бомбардування Ірану триватиме, доки не будуть досягнуті її цілі. Він закликав лідерів країни капітулювати, навіть попри те, що, за повідомленнями, принаймні один високопосадовець у Тегерані прагнув відновити ядерні переговори зі США. Трамп заявив, що погодився на переговори з новим керівництвом Ірану, повідомляє The Atlantic, посилаючись на розмову з ним.

Падіння акцій у понеділок відбулося після того, як світові акції зросли з грудня по лютий. Азійські акції випередили американські та європейські бенчмарки, де побоювання щодо витрат на штучний інтелект та руйнівного впливу технології на сектори сколихнули ринки.

Тим не менш, стратеги Barclays Plc застерігають від швидкої купівлі акцій після будь-якого падіння. Інвестори звикли до геополітичних спалахів, які швидко зникають, але цей епізод ризикує тривати довше, написав Аджай Раджадх'якша, глобальний голова дослідницького відділу компанії, посилаючись на потенційні втрати з боку США, удари по іранському керівництву та порушення руху в Ормузькій протоці.

«Співвідношення ризику та винагороди не здається переконливим», — сказав він. «Якщо акції достатньо відкачуться (скажімо, понад 10% у S&P 500), ймовірно, настане час для покупок. Але ще ні».

Геополітичні ризики додають нового рівня занепокоєння ринкам після того, як руйнівний потенціал штучного інтелекту протягом тижнів хвилював акції в різних секторах США, що стало відомим як «торгівля панікою щодо штучного інтелекту». Проблеми, пов'язані з приватним кредитуванням — ключовим джерелом фінансування для технологічних компаній, також вплинули на ситуацію.

Деякі з цих побоювань поширилися на Азію, де банківський індекс Topix впав на 6,3%, що є найбільшим показником з квітня, оскільки зростаючі побоювання щодо «тарганів» на кредитному ринку вплинули на настрої.

Трейдери також звертають увагу на інфляцію, оскільки ще до стрибка цін на нафту в понеділок дані в п'ятницю показали вищі, ніж очікувалося, показники цін виробників у США.