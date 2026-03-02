Гетманцев закликав повідомляти йому про тих, хто працює в тіні, щоб передавати дані правоохоронцям

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вкотре наголосив на ключовому принципі детінізації економіки: публічність і відкритість є найефективнішою зброєю проти тіньових схем.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонує Гетманцев

«Тінь боїться світла, боїться публічності. Це наша спільна сила у боротьбі з нею», — підкреслив він, коментуючи результати ініціативи «Розпаковки».

За словами Гетманцева, виведені з тіні мільярди гривень — це додаткові надходження до державного бюджету та прямий фінансовий ресурс для сектору безпеки й оборони країни.

Він також відповів на поширене запитання «Що далі?». Уся інформація щодо зафіксованих фактів порушень передається до правоохоронних органів, які проводять розслідування та надають правову кваліфікацію відповідним діям.

Водночас публічність уже дає результат: частина бізнесів, згаданих у матеріалах, самостійно звертається за роз’ясненнями щодо виправлення ситуації. Відповідь залишається незмінною — працювати прозоро, без схем з ухилення від оподаткування.

Гетманцев наголосив, що його команда відкрита до діалогу з бізнесом та закликає суспільство долучатися до детінізації економіки: повідомляти про факти порушень, публічно пояснювати шкоду схем для держави та підтримувати розслідування.

«Ваша небайдужість — це теж зброя проти тіні», — підсумував він.