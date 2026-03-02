Multi від Мінфін
2 березня 2026, 13:36

Гетманцев закликав повідомляти йому про тих, хто працює в тіні, щоб передавати дані правоохоронцям

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вкотре наголосив на ключовому принципі детінізації економіки: публічність і відкритість є найефективнішою зброєю проти тіньових схем.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вкотре наголосив на ключовому принципі детінізації економіки: публічність і відкритість є найефективнішою зброєю проти тіньових схем.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо пропонує Гетманцев«Тінь боїться світла, боїться публічності.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонує Гетманцев

«Тінь боїться світла, боїться публічності. Це наша спільна сила у боротьбі з нею», — підкреслив він, коментуючи результати ініціативи «Розпаковки».

За словами Гетманцева, виведені з тіні мільярди гривень — це додаткові надходження до державного бюджету та прямий фінансовий ресурс для сектору безпеки й оборони країни.

Він також відповів на поширене запитання «Що далі?». Уся інформація щодо зафіксованих фактів порушень передається до правоохоронних органів, які проводять розслідування та надають правову кваліфікацію відповідним діям.

Водночас публічність уже дає результат: частина бізнесів, згаданих у матеріалах, самостійно звертається за роз’ясненнями щодо виправлення ситуації. Відповідь залишається незмінною — працювати прозоро, без схем з ухилення від оподаткування.

Гетманцев наголосив, що його команда відкрита до діалогу з бізнесом та закликає суспільство долучатися до детінізації економіки: повідомляти про факти порушень, публічно пояснювати шкоду схем для держави та підтримувати розслідування.

«Ваша небайдужість — це теж зброя проти тіні», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 5

+
+27
Андрій М***к
Андрій М***к
2 березня 2026, 13:58
#
Клован
+
+22
Exba
Exba
2 березня 2026, 14:25
#
Скорость стука превышает скорость звука)))
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
2 березня 2026, 15:10
#
Може своїми мільярдами поділишся, зебельс??!
+
+15
Vadimra
Vadimra
2 березня 2026, 15:11
#
«…Гетманцев наголосив, що його команда відкрита до діалогу з бізнесом…»

Кто это такие? Это законно?

Грустно это все. С такой самодеятельностью и откровенной анархией далеко не уехать
+
+15
lider2000
lider2000
2 березня 2026, 16:03
#
Агент кремлся, друг Сивковича. По тебе тюрьма плачет давно
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Kharakternyk, Vadimra и 4 назареєстрованого відвідувача.
