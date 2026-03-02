На фоні війни з Іраном світ повертається до долара: що це означає для гривні

Євро летить вниз 0,8%, фунт майже на 1% вниз. Світ повертається до долара , бо на фоні корекції фондових майданчиків потрібно десь паркувати гроші. Про це написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Зростання цін на нафту

«Ми всі зранку подивились на нафту, яка полетіла майже до 80 дол, але не закріпилась вище, бо ринок поки закладає обмежену по часу операцію, й радіє що Ормузька протока не заблокована», — пише експерт.

Реакція європейських валют

«Але подивіться на реакцію європейських валют. Євро летить вниз 0,8%, фунт майже на 1% вниз. Світ повертається до долару, бо як я писав вище, на фоні корекції фондових майданчиків потрібно десь паркувати гроші. Окрім золота й срібла, це американські облігації або просто гроші на рахунках.

Для українського ринку, це значить переоцінка євро (помірно вниз) й підтягування долару вгору. Принаймі, зранку міжбанк пішов по долару на 43,26 грн. Аграріїв авжеж шкода. Входити в новий сезон з рекордними цінами нафти й палива — це біль. Яка суттєво буде тиснути на маржинальність агробізнесу", — підсумував він.