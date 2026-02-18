Головне за середу: євро б’є рекорд, Угорщина призупиняє постачання дизеля

Офіційний курс євро встановив новий рекорд: 51,26 грн

Курс євро встановив новий історичний рекорд до гривні. Про це свідчать дані НБУ, який встановив нові курси валют на четвер, 19 лютого. На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,29 грн. Це на 3 копійки більше, ніж у середу (43,26). Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26). Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 51,26 грн, що на 9 копійок більше, ніж у середу (51,17). Останній історичний максимум євро: 51,25 (11.02.26)​​​. Таким чином, євро оновило цю вершину.

Угорщина призупиняє поставки дизеля до України до відновлення транзиту нафти «Дружбою»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про припинення експорту дизельного пального до України. Постачання не буде відновлено доти, доки українська сторона не розблокує транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Крістін Лагард може достроково залишити посаду президента ЄЦБ — FT

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард може залишити свою посаду раніше, ніж завершиться її офіційний восьмирічний мандат у жовтні 2027 року. Головним мотивом такого кроку є бажання уникнути політичної кризи та дозволити чинним лідерам Франції та Німеччини обрати наступника ще до французьких президентських виборів. Про це повідомляє Financial Times.

Дохідність ОВДП знижується: скільки зараз можна заробити, які ставки будуть далі

Ставки за ОВДП знижуються як на первинному, так і на вторинному ринку. Вже зараз на деяких паперах вдасться заробити на 1,5% менше, ніж ще на початку року. Чому це відбувається і яку дохідність державних облігацій очікувати далі, розбирався «Мінфін».

Невеликий банк із найвищою дохідністю річного депозиту у гривні порізав ставки

Разом із великими банками почали потроху різати дохідність депозитів приватних клієнтів і фінустанови меншого калібру. Так фінансисти реагують на перспективу подальшого зниження ключової ставки НБУ і зменшення своїх заробітків на депозитних сертифікатах регулятора. Скільки зараз можна заробити на вкладі у банку із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн і який дохід приносить євровклад в Україні та ЄС, розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».