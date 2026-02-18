Офіційний курс євро встановив новий рекорд: 51,26 грн

Курс євро встановив новий історичний рекорд до гривні. Про це свідчать дані НБУ, який встановив нові курси валют на четвер, 19 лютого.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,29 грн. Це на 3 копійки більше, ніж у середу (43,26).

Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).

Курс євро

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 51,26 грн, що на 9 копійок більше, ніж у середу (51,17).

Останній історичний максимум євро: 51,25 (11.02.26)​​​. Таким чином, євро оновило цю вершину.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на четвер: 12,14 грн (у середу курс був 12,15 грн).

