Курс євро встановив новий історичний рекорд до гривні. Про це свідчать дані НБУ, який встановив нові курси валют на четвер, 19 лютого.
18 лютого 2026, 15:31
Офіційний курс євро встановив новий рекорд: 51,26 грн
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,29 грн. Це на 3 копійки більше, ніж у середу (43,26).
Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 51,26 грн, що на 9 копійок більше, ніж у середу (51,17).
Останній історичний максимум євро: 51,25 (11.02.26). Таким чином, євро оновило цю вершину.
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на четвер: 12,14 грн (у середу курс був 12,15 грн).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 34 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі