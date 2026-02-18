Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 11:19

Крістін Лагард може достроково залишити посаду президента ЄЦБ — FT

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард може залишити свою посаду раніше, ніж завершиться її офіційний восьмирічний мандат у жовтні 2027 року. Головним мотивом такого кроку є бажання уникнути політичної кризи та дозволити чинним лідерам Франції та Німеччини обрати наступника ще до французьких президентських виборів. Про це повідомляє Financial Times.

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард може залишити свою посаду раніше, ніж завершиться її офіційний восьмирічний мандат у жовтні 2027 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Політичний розрахунок

За словами джерел, знайомих із планами Крістін Лагард, вона прагне піти у відставку до квітня 2027 року. Це дасть змогу президенту Франції Емманюелю Макрону та новому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу спільно знайти їй заміну.

Європейські уряди серйозно стурбовані можливістю прискорення цього процесу. Головна причина — страх перед тим, що на виборах у Франції перемогу можуть здобути ультраправі сили (Марін Ле Пен або її соратник Жордан Барделла). Європейські лідери прагнуть обрати очільника однієї з найважливіших фінансових інституцій ЄС до того, як доведеться узгоджувати кандидатуру з потенційним радикальним урядом.

Розкол думок серед міністрів фінансів

Хоча формально рішення щодо наступника Лагард мало б ухвалюватися влітку 2027 року, питання дострокової заміни вже розділило європейських урядовців:

  • Іспанія заявила про свою готовність діяти, якщо Європа прискорить графік. Міністр економіки Карлос Куерпо наголосив на бажанні його країни відігравати провідну роль в оновленому керівництві ЄЦБ.
  • Натомість Австрія та Німеччина виступають за дотримання стандартних термінів. Німецький міністр фінансів Ларс Клінгбайль зазначив: «ЄЦБ має графіки, і ми збираємося їх дотримуватися та, як завжди, знайдемо гарне рішення».

У самому ЄЦБ інформацію про відставку офіційно спростовують, заявляючи, що Лагард «повністю зосереджена на своїй місії і не ухвалювала жодних рішень».

Головні претенденти на крісло

Попри відсутність точної дати звільнення Лагард, список її ймовірних наступників уже активно обговорюється. Згідно з опитуваннями експертів Bloomberg, наразі серед фаворитів:

  • Пабло Ернандес де Кос (Іспанія) — колишній голова Банку Іспанії, який нині очолює впливовий Банк міжнародних розрахунків (BIS).
  • Клаас Кнот (Нідерланди) — колишній керівник Центрального банку Нідерландів.
  • Йоахім Нагель — президент німецького Бундесбанку.
  • Ізабель Шнабель — членкиня Виконавчої ради ЄЦБ.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
