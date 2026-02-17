Головне за вівторок: верифікація Starlink, страх відключення Visa та Mastercard в Британії, ОВДП

Керівники провідних банків Великої Британії розпочинають розробку національної альтернативи американським платіжним гігантам Visa та Mastercard. Цей крок спровокований побоюваннями, що уряд США під керівництвом Дональда Трампа може використати платіжні системи як інструмент геополітичного тиску та відключити країну від життєво важливих фінансових послуг.

Золото впало до тижневого мінімуму на тлі зміцнення долара та очікування перемовин у Женеві

У вівторок, 17 лютого 2026 року, ціни на золото продемонстрували стрімке падіння, досягнувши мінімуму за останні десять днів. Тиск на «жовтий метал» спричинило зміцнення американського долара та певна пауза у попиті на захисні активи, поки інвестори очікують новин із геополітичних арен та сигналів від Федеральної резервної системи США.

Ризики ШІ на фондовому ринку США загрожують статусу долара як «тихої гавані» — Deutsche Bank