Головні фінансові новини за вівторок, 17 лютого.
Головне за вівторок: верифікація Starlink, страх відключення Visa та Mastercard в Британії, ОВДП
Starlink у «білому списку»: Мінцифри спрощує верифікацію через Нову пошту та Укрпошту
Тепер процедура підтвердження власності стала значно доступнішою: фізичні особи можуть внести свій пристрій до «білого списку» не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях найбільших поштових операторів країни — Нової пошти та Укрпошти.
Британські банки створюють власну платіжну систему через побоювання відключення Visa та Mastercard
Керівники провідних банків Великої Британії розпочинають розробку національної альтернативи американським платіжним гігантам Visa та Mastercard. Цей крок спровокований побоюваннями, що уряд США під керівництвом Дональда Трампа може використати платіжні системи як інструмент геополітичного тиску та відключити країну від життєво важливих фінансових послуг.
Золото впало до тижневого мінімуму на тлі зміцнення долара та очікування перемовин у Женеві
У вівторок, 17 лютого 2026 року, ціни на золото продемонстрували стрімке падіння, досягнувши мінімуму за останні десять днів. Тиск на «жовтий метал» спричинило зміцнення американського долара та певна пауза у попиті на захисні активи, поки інвестори очікують новин із геополітичних арен та сигналів від Федеральної резервної системи США.
Ризики ШІ на фондовому ринку США загрожують статусу долара як «тихої гавані» — Deutsche Bank
Аналітики Deutsche Bank виступили з резонансним попередженням, яке спричинило хвилювання на світових фінансових ринках. Згідно з доповіддю банку, стрімке впровадження штучного інтелекту в торгівлю на ринку акцій США створює системні вразливості, що можуть підірвати довіру до долара як найнадійнішого резервного активу світу.
Мінфін залучив 17,4 млрд грн на ОВДП і продовжив зниження ставок
Міністерство фінансів 17 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,40 млрд грн в еквіваленті, що на 4,80 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 12,60 млрд грн. При цьому Мінфін продовжив знижувати ставки гривневих ОВДП.
Коментарі