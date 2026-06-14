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14 червня 2026, 16:30

В Україні студентські стипендії зростуть удвічі: хто отримає більші виплати

З вересня 2026 року в Україні удвічі зростуть академічні та іменні стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

З вересня 2026 року в Україні удвічі зростуть академічні та іменні стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти.

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Чи є кошти в бюджеті?

На ці потреби у Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 мільярда гривень, що на 1,2 мільярда гривень більше порівняно з минулим роком.

Відповідні видатки закладені у Державному бюджеті України на 2026 рік, який розробило Міністерство фінансів та ухвалила Верховна Рада 3 грудня 2025 року. Нові розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Як зміниться розмір виплат

Для студентів закладів вищої освіти суттєво зростуть як академічні, так і іменні стипендії. Зокрема:

  • стипендія президента України зросте з 10 000 гривень до 20 000 гривень на місяць;
  • стипендія Верховної Ради України — з 4 400 гривень до 8 800 гривень;
  • стипендія Кабінету міністрів України — з 4 000 гривень до 8 000 гривень;
  • мінімальна академічна стипендія — з 2 000 гривень до 4 000 гривень;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 гривень до 5 820 гривень;
  • стипендія за галузевим принципом — з 2 550 гривень до 5 100 гривень;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 гривень до 7 420 гривень.

Підвищення передбачене і для студентів коледжів:

  • стипендія президента України зросте з 7 600 гривень до 15 200 гривень;
  • стипендія Верховної Ради України — з 3 320 гривень до 6 640 гривень;
  • мінімальна академічна стипендія — з 1 510 гривень до 3 020 гривень;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 гривень до 4 394 гривень;
  • стипендія за галузевим принципом — з 1 930 гривень до 3 860 гривень;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 гривень до 5 618 гривень.

У відомсті пояснили, що підвищення стипендій є частиною державної політики підтримки молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання якісної освіти в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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