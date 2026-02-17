Мінфін залучив 17,4 млрд грн на ОВДП і продовжив зниження ставок

Міністерство фінансів 17 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,40 млрд грн в еквіваленті, що на 4,80 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 12,60 млрд грн. При цьому Мінфін продовжив знижувати ставки гривневих ОВДП. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,13 млрд грн під 15,34% з погашенням 24 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,50%);

2,20 млрд грн під 16,42% з погашенням 7 березня 2029 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,72%);

8,36 млрд грн під 12,92% з погашенням 24 жовтня 2029 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 13,10%);

В іноземній валюті:

91,95 млн євро під 3,14% з погашенням 6 травня 2027 року.

За даними Міністерства фінансів, від початку повномасштабної війни держава вже залучила близько 2 трлн грн для фінансування своїх потреб через інструмент ОВДП. Усі кошти від продажу воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.