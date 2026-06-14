Обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2025 році зріс на 20,3% порівняно з 2024 роком і становив 893,6 млрд грн. Про це повідомляє Держстат.
14 червня 2026, 10:10
Бізнес активніше інвестує: капітальні інвестиції в Україні зросли до 893,6 млрд грн
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Де найбільше здійснено капітальних інвестицій
Значна частка здійснених капітальних інвестицій зосереджена:
- у промисловості — 36,6% (327,1 млрд грн),
- сільському, лісовому та рибному господарстві — 12% (107,3 млрд грн),
- транспорті та складській діяльності — 9,5%% (84,8 млрд грн),
- державному управлінні та обороні — 7,9% (70,3 млрд грн).
Відомство уточнює, що переважна частка інвестицій зосереджена у матеріальних активах — 95,1% загального обсягу. Зокрема, найбільше коштів вкладено у машини, обладнання та інвентар (36,1%), інженерні споруди (20,8%) та нежитлові будівлі (14,3%).
Основний обсяг капітальних інвестицій — 73,3% — було спрямовано на придбання та створення нових активів.
Джерело: Мінфін
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