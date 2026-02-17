Multi від Мінфін
17 лютого 2026, 19:11

Британські банки створюють власну платіжну систему через побоювання відключення Visa та Mastercard

Керівники провідних банків Великої Британії розпочинають розробку національної альтернативи американським платіжним гігантам Visa та Mastercard. Цей крок спровокований побоюваннями, що уряд США під керівництвом Дональда Трампа може використати платіжні системи як інструмент геополітичного тиску та відключити країну від життєво важливих фінансових послуг. Про це повідомляє The Guardian.

Керівники провідних банків Великої Британії розпочинають розробку національної альтернативи американським платіжним гігантам Visa та Mastercard.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загроза залежності від американських технологій

Сьогодні близько 95% усіх карткових транзакцій у Сполученому Королівстві здійснюються через системи Visa та Mastercard. Оскільки населення майже повністю відмовилося від готівки, така домінація робить економіку вкрай вразливою до зовнішніх чинників.

Занепокоєння посилилося після нещодавніх погроз Дональда Трампа на адресу європейських союзників по НАТО (зокрема, у контексті суперечок щодо Гренландії). Крім того, досвід санкцій проти Росії наочно продемонстрував, що відключення американських фінансових сервісів залишає громадян без доступу до власних коштів і паралізує роздрібну торгівлю.

«Якби Mastercard і Visa вимкнули, це відкинуло б нас у 1950-ті роки. Звісно, нам потрібна суверенна платіжна система», — зазначив один із керівників проєкту.

Створення DeliveryCo: хто фінансує запасний план

Перша зустріч щодо запуску нової системи відбудеться цього четверга під головуванням Віма Мару, очільника підрозділу банку Barclays у Великій Британії. Фінансування проєкту візьмуть на себе компанії лондонського Сіті, але він також має підтримку уряду.

До групи інвесторів увійшли такі гіганти, як Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, мережа банкоматів Link та Coventry Building Society. Парадоксально, але самі компанії Visa та Mastercard також долучилися до ініціативи, щоб мати голос і зберегти свій вплив на місцевому ринку.

Компанія, яка займатиметься створенням альтернативи, отримала робочу назву DeliveryCo. Ця група розробить юридичну структуру та модель фінансування, тоді як Банк Англії (центральний банк) до наступного року підготує технічні креслення нової інфраструктури. Очікується, що система повноцінно запрацює до 2030 року.

Реакція Європи та офіційні заяви

Схожі панічні настрої панують і в Європейському Союзі. Голова комітету Європарламенту з економічних та монетарних питань Орор Лалюк минулого місяця виступила з жорстким попередженням:

«Visa, Mastercard… нагальною проблемою є наша платіжна система. Трамп може все відключити. Решта — це поезія. Я терміново прошу комісію організувати європейський Airbus для платіжних систем: ви не зможете сказати, що вас не попереджали».

Самі компанії Visa та Mastercard заявили про свою відданість британському ринку та зазначили, що вітають здорову конкуренцію.

До теми: Європейські банки закликали «якнайшвидше» скоротити залежність ЄС від Visa та Mastercard

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
