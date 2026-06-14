Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки на 2026 рік

Світовий банк погіршив прогноз світової економіки, попередивши, що війна на Близькому Сході призведе до уповільнення глобального зростання до 2,5% у 2026 році — мінімального рівня з часів пандемії — проти 2,9% минулого року.

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Прогноз банку

У 2027 році зростання світової економіки прискориться до 2,8%, проте залишиться на 0,4 процентного пункту нижче за середній рівень 2010-х років. Організація очікує, що дві третини країн світу зіштовхнуться із погіршенням економічних перспектив.

Чому переглянули прогноз

Головною причиною перегляду прогнозу стали перебої на енергетичному ринку після закриття Ормузької протоки. Світовий банк очікує, що середня ціна нафти Brent у 2026 році складе $94 за барель, що на 36% вище за рівень минулого року.

Додатковий тиск чинитиме зростання цін на добрива, яке згодом може призвести до подорожчання продовольства.

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На цьому фоні світова інфляція прискориться до 4% проти 3,3% на рік раніше. При цьому Світовий банк попереджає, що ризики подальшого погіршення залишаються значними: якщо перебої з постачанням енергоносіїв виявляться серйознішими та супроводжуватимуться фінансовою нестабільністю, зростання світової економіки може сповільнитися до 1,3%, а інфляція — зрости до 4,4%.

Хто постраждає найсильніше

Найсильніше від кризи постраждають економіки, що розвиваються.

За прогнозом банку, темпи зростання цієї групи економік знизяться до 3,6%, що стане мінімальним показником із закінчення пандемії. Найбільш помітний удар припаде на країни Перської затоки, де економічне зростання може практично зупинитися в 2026 році.

До 2028 року десятирічний прогрес у скороченні розриву за доходами на душу населення між такими, що розвиваються (за винятком Китаю та Індії) та розвиненими економіками, буде практично нульовим. Додатковою проблемою залишається зростання боргового навантаження: сукупний державний борг країн, що розвиваються, збільшився з менш ніж 40% ВВП у 2010 році до більш ніж 70% ВВП зараз.

Незважаючи на те, що криза має найбільший вплив на країни, що розвиваються, локомотивом світової економіки стане Південна Азія, де очікуються найвищі темпи зростання. Однак і цей регіон зіткнеться зі значним уповільненням — з 7% у 2025 році до 6,3% у 2026 році.

Підтримка Світового банку

На тлі погіршення ситуації Світовий банк готовий надати державам, що розвиваються, $50−60 млрд фінансування, включаючи $25 млрд у вигляді заздалегідь узгодженого фінансування.

Понад 30 країн уже працюють із організацією над підготовкою заходів реагування на кризу. У разі погіршення ситуації обсяг підтримки може бути збільшений до $80−100 млрд. протягом найближчих 15 місяців.

«У відповідь на нинішній шок ми надаємо ліквідність там, де вона необхідна прямо зараз, і готові задіяти додаткове фінансування, гарантії та рішення за участю приватного сектору, якщо тиск посилиться. Наша роль полягає в тому, щоб допомогти країнам стабілізувати ситуацію, продовжити проведення реформ і вийти з кризи стійкішими та сильнішими», — заявив Аджай Банга, президент групи Світового банку.