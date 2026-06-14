Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки на 2026 рік

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 червня 2026, 11:54

Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки на 2026 рік

Світовий банк погіршив прогноз світової економіки, попередивши, що війна на Близькому Сході призведе до уповільнення глобального зростання до 2,5% у 2026 році — мінімального рівня з часів пандемії — проти 2,9% минулого року.

Світовий банк погіршив прогноз світової економіки, попередивши, що війна на Близькому Сході призведе до уповільнення глобального зростання до 2,5% у 2026 році — мінімального рівня з часів пандемії — проти 2,9% минулого року.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрогноз банкуУ 2027 році зростання світової економіки прискориться до 2,8%, проте залишиться на 0,4 процентного пункту нижче за середній рівень 2010-х років.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз банку

У 2027 році зростання світової економіки прискориться до 2,8%, проте залишиться на 0,4 процентного пункту нижче за середній рівень 2010-х років. Організація очікує, що дві третини країн світу зіштовхнуться із погіршенням економічних перспектив.

Чому переглянули прогноз

Головною причиною перегляду прогнозу стали перебої на енергетичному ринку після закриття Ормузької протоки. Світовий банк очікує, що середня ціна нафти Brent у 2026 році складе $94 за барель, що на 36% вище за рівень минулого року.

Додатковий тиск чинитиме зростання цін на добрива, яке згодом може призвести до подорожчання продовольства.

Читайте також: Світ на межі рецесії: МВФ попередив про найгірший сценарій війни

На цьому фоні світова інфляція прискориться до 4% проти 3,3% на рік раніше. При цьому Світовий банк попереджає, що ризики подальшого погіршення залишаються значними: якщо перебої з постачанням енергоносіїв виявляться серйознішими та супроводжуватимуться фінансовою нестабільністю, зростання світової економіки може сповільнитися до 1,3%, а інфляція — зрости до 4,4%.

Хто постраждає найсильніше

Найсильніше від кризи постраждають економіки, що розвиваються.

За прогнозом банку, темпи зростання цієї групи економік знизяться до 3,6%, що стане мінімальним показником із закінчення пандемії. Найбільш помітний удар припаде на країни Перської затоки, де економічне зростання може практично зупинитися в 2026 році.

До 2028 року десятирічний прогрес у скороченні розриву за доходами на душу населення між такими, що розвиваються (за винятком Китаю та Індії) та розвиненими економіками, буде практично нульовим. Додатковою проблемою залишається зростання боргового навантаження: сукупний державний борг країн, що розвиваються, збільшився з менш ніж 40% ВВП у 2010 році до більш ніж 70% ВВП зараз.

Незважаючи на те, що криза має найбільший вплив на країни, що розвиваються, локомотивом світової економіки стане Південна Азія, де очікуються найвищі темпи зростання. Однак і цей регіон зіткнеться зі значним уповільненням — з 7% у 2025 році до 6,3% у 2026 році.

Підтримка Світового банку

На тлі погіршення ситуації Світовий банк готовий надати державам, що розвиваються, $50−60 млрд фінансування, включаючи $25 млрд у вигляді заздалегідь узгодженого фінансування.

Понад 30 країн уже працюють із організацією над підготовкою заходів реагування на кризу. У разі погіршення ситуації обсяг підтримки може бути збільшений до $80−100 млрд. протягом найближчих 15 місяців.

«У відповідь на нинішній шок ми надаємо ліквідність там, де вона необхідна прямо зараз, і готові задіяти додаткове фінансування, гарантії та рішення за участю приватного сектору, якщо тиск посилиться. Наша роль полягає в тому, щоб допомогти країнам стабілізувати ситуацію, продовжити проведення реформ і вийти з кризи стійкішими та сильнішими», — заявив Аджай Банга, президент групи Світового банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами