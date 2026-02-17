У вівторок, 17 лютого 2026 року, ціни на золото продемонстрували стрімке падіння, досягнувши мінімуму за останні десять днів. Тиск на «жовтий метал» спричинило зміцнення американського долара та певна пауза у попиті на захисні активи, поки інвестори очікують новин із геополітичних арен та сигналів від Федеральної резервної системи США. Про це повідомляє Reuters.
Золото впало до тижневого мінімуму на тлі зміцнення долара та очікування перемовин у Женеві
Ціни на дорогоцінні метали
Станом на ранок вівторка ринок продемонстрував такі зміни:
- Спотове золото впало на 1,5% до $4 918,65 за тройську унцію після втрати понад 2% на початку сесії.
- Золоті ф’ючерси (США) втратили 2,2%, опустившись до $4 937.
- Срібло обвалилося на 2,5% до $74,63 за унцію.
- Платина та паладій втратили 2,5% та 3,1% відповідно.
Зміцнення індексу долара на 0,2% зробило золото дорожчим для власників інших валют, що традиційно стримує активність покупців.
Геополітика в центрі уваги: Женева стає хабом перемовин
Трейдери перейшли в режим очікування через надзвичайно насичений дипломатичний графік у Женеві:
- Україна — рф: у вівторок і середу за посередництва США відбуваються мирні переговори між представниками України та росії.
- США — Іран: у Женеві також проходять непрямі ядерні перемовини на тлі концентрації збройних сил Вашингтона на Близькому Сході.
«Попит на активи-сховища призупинився, оскільки ринки чекають на більшу ясніть щодо перебігу перемовин», — пояснює аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.
Очікування від ФРС
Окрім політики, ринок фокусується на економіці. У середу очікується публікація протоколів січневого засідання ФРС, які можуть дати підказки щодо майбутнього зниження відсоткових ставок. Наразі інструмент FedWatch від CME вказує на те, що ринок очікує першого зниження ставки у червні 2026 року. Оскільки золото не приносить дивідендів, воно стає привабливішим саме в умовах низьких ставок.
Прогноз: курс на $6 000
Попри поточну корекцію, експерти залишаються оптимістами у середньостроковій перспективі:
- Очікується, що ціна золота закріпиться вище психологічної позначки у $5 000.
- Через загальну геополітичну нестабільність аналітики прогнозують поступове зростання вартості золота до $6 000 до кінця року.
Варто зазначити, що торгова активність у вівторок була дещо обмеженою через святкування Місячного Нового року в Китаї, Гонконгу, Сінгапурі, Тайвані та Південній Кореї, де ринки наразі зачинені.
