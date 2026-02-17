Золото впало до тижневого мінімуму на тлі зміцнення долара та очікування перемовин у Женеві

У вівторок, 17 лютого 2026 року, ціни на золото продемонстрували стрімке падіння, досягнувши мінімуму за останні десять днів. Тиск на «жовтий метал» спричинило зміцнення американського долара та певна пауза у попиті на захисні активи, поки інвестори очікують новин із геополітичних арен та сигналів від Федеральної резервної системи США. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціни на дорогоцінні метали

Станом на ранок вівторка ринок продемонстрував такі зміни:

Спотове золото впало на 1,5% до $4 918,65 за тройську унцію після втрати понад 2% на початку сесії.

Золоті ф’ючерси (США) втратили 2,2%, опустившись до $4 937.

Срібло обвалилося на 2,5% до $74,63 за унцію.

Платина та паладій втратили 2,5% та 3,1% відповідно.

Зміцнення індексу долара на 0,2% зробило золото дорожчим для власників інших валют, що традиційно стримує активність покупців.

Геополітика в центрі уваги: Женева стає хабом перемовин

Трейдери перейшли в режим очікування через надзвичайно насичений дипломатичний графік у Женеві:

Україна — рф: у вівторок і середу за посередництва США відбуваються мирні переговори між представниками України та росії.

США — Іран: у Женеві також проходять непрямі ядерні перемовини на тлі концентрації збройних сил Вашингтона на Близькому Сході.

«Попит на активи-сховища призупинився, оскільки ринки чекають на більшу ясніть щодо перебігу перемовин», — пояснює аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.

Очікування від ФРС

Окрім політики, ринок фокусується на економіці. У середу очікується публікація протоколів січневого засідання ФРС, які можуть дати підказки щодо майбутнього зниження відсоткових ставок. Наразі інструмент FedWatch від CME вказує на те, що ринок очікує першого зниження ставки у червні 2026 року. Оскільки золото не приносить дивідендів, воно стає привабливішим саме в умовах низьких ставок.

Прогноз: курс на $6 000

Попри поточну корекцію, експерти залишаються оптимістами у середньостроковій перспективі:

Очікується, що ціна золота закріпиться вище психологічної позначки у $5 000.

Через загальну геополітичну нестабільність аналітики прогнозують поступове зростання вартості золота до $6 000 до кінця року.

Варто зазначити, що торгова активність у вівторок була дещо обмеженою через святкування Місячного Нового року в Китаї, Гонконгу, Сінгапурі, Тайвані та Південній Кореї, де ринки наразі зачинені.