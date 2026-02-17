Золото впало до тижневого мінімуму на тлі зміцнення долара та очікування перемовин у Женеві

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 лютого 2026, 13:07

Золото впало до тижневого мінімуму на тлі зміцнення долара та очікування перемовин у Женеві

У вівторок, 17 лютого 2026 року, ціни на золото продемонстрували стрімке падіння, досягнувши мінімуму за останні десять днів. Тиск на «жовтий метал» спричинило зміцнення американського долара та певна пауза у попиті на захисні активи, поки інвестори очікують новин із геополітичних арен та сигналів від Федеральної резервної системи США. Про це повідомляє Reuters.

Золото впало до тижневого мінімуму на тлі зміцнення долара та очікування перемовин у Женеві
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціни на дорогоцінні метали

Станом на ранок вівторка ринок продемонстрував такі зміни:

  • Спотове золото впало на 1,5% до $4 918,65 за тройську унцію після втрати понад 2% на початку сесії.
  • Золоті ф’ючерси (США) втратили 2,2%, опустившись до $4 937.
  • Срібло обвалилося на 2,5% до $74,63 за унцію.
  • Платина та паладій втратили 2,5% та 3,1% відповідно.

Зміцнення індексу долара на 0,2% зробило золото дорожчим для власників інших валют, що традиційно стримує активність покупців.

Геополітика в центрі уваги: Женева стає хабом перемовин

Трейдери перейшли в режим очікування через надзвичайно насичений дипломатичний графік у Женеві:

  • Україна — рф: у вівторок і середу за посередництва США відбуваються мирні переговори між представниками України та росії.
  • США — Іран: у Женеві також проходять непрямі ядерні перемовини на тлі концентрації збройних сил Вашингтона на Близькому Сході.

«Попит на активи-сховища призупинився, оскільки ринки чекають на більшу ясніть щодо перебігу перемовин», — пояснює аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.

Очікування від ФРС

Окрім політики, ринок фокусується на економіці. У середу очікується публікація протоколів січневого засідання ФРС, які можуть дати підказки щодо майбутнього зниження відсоткових ставок. Наразі інструмент FedWatch від CME вказує на те, що ринок очікує першого зниження ставки у червні 2026 року. Оскільки золото не приносить дивідендів, воно стає привабливішим саме в умовах низьких ставок.

Прогноз: курс на $6 000

Попри поточну корекцію, експерти залишаються оптимістами у середньостроковій перспективі:

  • Очікується, що ціна золота закріпиться вище психологічної позначки у $5 000.
  • Через загальну геополітичну нестабільність аналітики прогнозують поступове зростання вартості золота до $6 000 до кінця року.

Варто зазначити, що торгова активність у вівторок була дещо обмеженою через святкування Місячного Нового року в Китаї, Гонконгу, Сінгапурі, Тайвані та Південній Кореї, де ринки наразі зачинені.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами