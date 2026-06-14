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14 червня 2026, 13:27

США внесли Alibaba, BYD та Baidu до «чорного списку»: у чому причина

Міністерство оборони США внесло кілька великих китайських компаній, зокрема технологічного гіганта Alibaba, виробника електромобілів BYD та Baidu, до списку компаній, які, за твердженням американської сторони, пов’язані з китайськими військовими, пише BBC.

Міністерство оборони США внесло кілька великих китайських компаній, зокрема технологічного гіганта Alibaba, виробника електромобілів BYD та Baidu, до списку компаній, які, за твердженням американської сторони, пов’язані з китайськими військовими, пише BBC.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоСписок Міністерства оборони має на меті попередити американські організації про ризики ведення бізнесу з такими компаніями.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Список Міністерства оборони має на меті попередити американські організації про ризики ведення бізнесу з такими компаніями. Водночас включення до переліку не означає негайного запровадження санкцій.

Посольство Китаю у США повідомило BBC, що цей список є «дискримінаційним», і заявило, що китайські компанії суворо дотримуються законодавства за кордоном.

Список, відомий як Section 1260H, був оприлюднений у Федеральному реєстрі США 8 червня. До нього увійшли деякі з найбільших китайських компаній, що може ще більше загострити напруженість між Вашингтоном і Пекіном.

Перелік Пентагону містить понад 80 «китайських військових компаній», які прямо або опосередковано залучені до надання комерційних послуг у США.

Деякі з цих компаній безпосередньо конкурують із великими американськими корпораціями у сферах електромобілів та штучного інтелекту.

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Зокрема, BYD, яка не експортує свої автомобілі до США, раніше цього року випередила Tesla та стала найбільшим виробником електромобілів у світі.

На думку експертки з питань державної політики Технологічного університету Наньян Стефані Кам, Пекін, ймовірно, розцінить цей крок як «форму економічного стримування».

За її словами, Китай може відповісти дзеркальними санкціями, включенням американських компаній до власного списку або іншими дипломатичними заходами.

Згідно зі списком, Alibaba, BYD та технологічна компанія Baidu були звинувачені у виконанні ролі цивільно-військових партнерів китайських оборонних програм.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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