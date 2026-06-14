Як змінився рейтинг найбагатших країн світу за 25 років: хто став новим лідером

Найбагатші країни світу виглядають зовсім інакше, ніж 25 років тому. Ірландія піднялася з 14-го місця на друге, тоді як Японія опустилася з 2-го на 39-те, незважаючи на те, що залишається четвертою за величиною економікою світу. Про це пише Visualcapitalist.

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Глобальний рейтинг багатства у 2026 році

У таблиці нижче порівнюються найбагатші країни світу у 2000 та 2026 роках на основі номінального ВВП на душу населення.

Вражаючий злет Ірландії

Жодна країна не піднімалася в рейтингу швидше, ніж Ірландія.

Її ВВП на душу населення зріс більш ніж у п'ять разів між 2000 і 2026 роками, піднявши її з 14-го місця на друге у світі. Зростання країни відображає десятиліття іноземних інвестицій від багатонаціональних технологічних, фармацевтичних та фінансових компаній, які використовують Ірландію як європейську базу.

Сінгапур також показав один з найбільших приростів, піднявшись з 20-го на п'яте місце. Як і Ірландія, місто-держава виграло від своєї ролі як глобального центру фінансів, торгівлі та передових галузей промисловості.

Разом ці дві країни ілюструють, як менші економіки можуть швидко піднятися в світових рейтингах багатства, залучаючи інвестиції та високодохідні галузі промисловості.

Як Японія опустилася з 2-го місця на 39-те

Падіння Японії є одним із найвражаючих зрушень у світовому рейтингу. У 2000 році лише Люксембург мав вищий ВВП на душу населення. До 2026 року Японія посідає 39-те місце, незважаючи на те, що залишається однією з найбільших економік світу за загальним обсягом виробництва.

У 2000 році Японія випереджала Швейцарію, Норвегію та Данію. Сьогодні всі чотири країни мають значно вищі рейтинги. Старіння населення, скорочення робочої сили, десятиліття повільного зростання та ослаблення єни — все це сприяло її зниженню в рейтингу ВВП на душу населення в доларовому еквіваленті.

Результат підкреслює різницю між розміром економіки та обсягом економічного виробництва на душу населення.

Європа все ще домінує в рейтингах багатства

Незважаючи на значні зрушення в інших регіонах, Європа залишається провідною світовою концентрацією країн з високим рівнем доходу. Дев'ять із 15 найкращих країн у рейтингу 2026 року є європейськими, включаючи Люксембург, Ірландію, Швейцарію, Норвегію, Данію, Нідерланди, Австрію, Ісландію та Швецію.

Багато з цих країн поєднують високопродуктивні галузі промисловості з сильними інституціями, кваліфікованою робочою силою та доступом до великих регіональних ринків через Європейський Союз.

Рейтинги також показують, що економічний добробут визначається не лише розміром країни. Більшість найбагатших економік світу мають відносно невелике населення, що дозволяє сильним галузям промисловості та високоцінному експорту призводити до більших прибутків у розрахунку на душу населення.

Тим часом кілька найбільших економік світу, включаючи Китай, Індію, Бразилію та Індонезію, залишаються відсутніми у списку, незважаючи на їхній зростаючий глобальний вплив.

Багаті країни не завжди мають багатих громадян

У рейтингах вимірюється економічний обсяг виробництва на людину, а не добробут домогосподарств.

Такі країни, як Ірландія та Люксембург, посідають одні з перших місць, оскільки вони генерують величезний економічний обсяг виробництва порівняно з кількістю населення. Однак такі показники, як медіанний рівень багатства та доходу, що налічується, часто призводять до дещо іншого рейтингу.

Ось чому економісти використовують ВВП на душу населення як один із показників добробуту, а не як повну картину.

Центри багатства світу продовжують змінюватися

Ці рейтинги нагадують нам, що економічне лідерство далеко не постійне.

Двадцять п'ять років тому мало хто з спостерігачів міг би передбачити, що Ірландія стане багатшою на душу населення, ніж майже будь-яка інша країна на Землі, або що Японія випаде з найвищого рівня світового рейтингу.

Найбільше вражає не те, хто посідає перше місце сьогодні, а те, наскільки разюче змінилася таблиця лідерів. Остання чверть століття показує, що багатство постійно змінюється інноваціями, інвестиціями, демографічними показниками та політикою, створюючи нових переможців і водночас кидаючи виклик давно усталеним лідерам.