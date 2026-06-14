Як змінився рейтинг найбагатших країн світу за 25 років: хто став новим лідером

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 червня 2026, 14:30

Як змінився рейтинг найбагатших країн світу за 25 років: хто став новим лідером

Найбагатші країни світу виглядають зовсім інакше, ніж 25 років тому. Ірландія піднялася з 14-го місця на друге, тоді як Японія опустилася з 2-го на 39-те, незважаючи на те, що залишається четвертою за величиною економікою світу. Про це пише Visualcapitalist.

Найбагатші країни світу виглядають зовсім інакше, ніж 25 років тому.

▶ Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Глобальний рейтинг багатства у 2026 році

У таблиці нижче порівнюються найбагатші країни світу у 2000 та 2026 роках на основі номінального ВВП на душу населення.

Вражаючий злет Ірландії

Жодна країна не піднімалася в рейтингу швидше, ніж Ірландія.

Її ВВП на душу населення зріс більш ніж у п'ять разів між 2000 і 2026 роками, піднявши її з 14-го місця на друге у світі. Зростання країни відображає десятиліття іноземних інвестицій від багатонаціональних технологічних, фармацевтичних та фінансових компаній, які використовують Ірландію як європейську базу.

Сінгапур також показав один з найбільших приростів, піднявшись з 20-го на п'яте місце. Як і Ірландія, місто-держава виграло від своєї ролі як глобального центру фінансів, торгівлі та передових галузей промисловості.

Разом ці дві країни ілюструють, як менші економіки можуть швидко піднятися в світових рейтингах багатства, залучаючи інвестиції та високодохідні галузі промисловості.

Як Японія опустилася з 2-го місця на 39-те

Падіння Японії є одним із найвражаючих зрушень у світовому рейтингу. У 2000 році лише Люксембург мав вищий ВВП на душу населення. До 2026 року Японія посідає 39-те місце, незважаючи на те, що залишається однією з найбільших економік світу за загальним обсягом виробництва.

У 2000 році Японія випереджала Швейцарію, Норвегію та Данію. Сьогодні всі чотири країни мають значно вищі рейтинги. Старіння населення, скорочення робочої сили, десятиліття повільного зростання та ослаблення єни — все це сприяло її зниженню в рейтингу ВВП на душу населення в доларовому еквіваленті.

Результат підкреслює різницю між розміром економіки та обсягом економічного виробництва на душу населення.

Європа все ще домінує в рейтингах багатства

Незважаючи на значні зрушення в інших регіонах, Європа залишається провідною світовою концентрацією країн з високим рівнем доходу. Дев'ять із 15 найкращих країн у рейтингу 2026 року є європейськими, включаючи Люксембург, Ірландію, Швейцарію, Норвегію, Данію, Нідерланди, Австрію, Ісландію та Швецію.

Багато з цих країн поєднують високопродуктивні галузі промисловості з сильними інституціями, кваліфікованою робочою силою та доступом до великих регіональних ринків через Європейський Союз.

Рейтинги також показують, що економічний добробут визначається не лише розміром країни. Більшість найбагатших економік світу мають відносно невелике населення, що дозволяє сильним галузям промисловості та високоцінному експорту призводити до більших прибутків у розрахунку на душу населення.

Тим часом кілька найбільших економік світу, включаючи Китай, Індію, Бразилію та Індонезію, залишаються відсутніми у списку, незважаючи на їхній зростаючий глобальний вплив.

Багаті країни не завжди мають багатих громадян

У рейтингах вимірюється економічний обсяг виробництва на людину, а не добробут домогосподарств.

Такі країни, як Ірландія та Люксембург, посідають одні з перших місць, оскільки вони генерують величезний економічний обсяг виробництва порівняно з кількістю населення. Однак такі показники, як медіанний рівень багатства та доходу, що налічується, часто призводять до дещо іншого рейтингу.

Ось чому економісти використовують ВВП на душу населення як один із показників добробуту, а не як повну картину.

Центри багатства світу продовжують змінюватися

Ці рейтинги нагадують нам, що економічне лідерство далеко не постійне.

Двадцять п'ять років тому мало хто з спостерігачів міг би передбачити, що Ірландія стане багатшою на душу населення, ніж майже будь-яка інша країна на Землі, або що Японія випаде з найвищого рівня світового рейтингу.

Найбільше вражає не те, хто посідає перше місце сьогодні, а те, наскільки разюче змінилася таблиця лідерів. Остання чверть століття показує, що багатство постійно змінюється інноваціями, інвестиціями, демографічними показниками та політикою, створюючи нових переможців і водночас кидаючи виклик давно усталеним лідерам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами