Головне за тиждень: інфляція, курс євро та Житловий кодекс
Інфляція продовжує сповільнюватися: зростання цін в Україні впало до 7,4%
Темпи зростання споживчих цін в Україні продовжують демонструвати позитивну динаміку зниження. За підсумками першого місяця 2026 року інфляція в річному вимірі (порівняно із січнем минулого року) сповільнилася до 7,4%. Водночас за місяць ціни зросли на 0,7%, що є дещо вищим показником, ніж у грудні, але відповідає сезонним коливанням.
Євро вчергове оновило історичний максимум у парі з гривнею
Офіційний курс євро зріс до нового історичного максимуму у вівторок, 10 лютого. Курс долара також зріс, але він ще далекий від своєї вершини.
Курс до 45 грн/$: аналітики підвищили очікування на кінець року
До кінця року курс долара може зрости до 45 грн. Раніше очікувалося, що до кінця року гривня рухатиметься до рівня близько 44,3 грн/$.
МВФ не бачить загроз статусу долара, незважаючи на його ослаблення
Не варто перебільшувати значення падіння долара за останній рік: американська валюта, ймовірно, збереже свій статус головної валюти у світі, заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.
Приватбанк прозвітував про падіння чистого прибутку на 27% у 2025 році
Приватбанк завершив 2025 фінансовий рік зі скороченням чистого прибутку на 27,7% — до 29,1 млрд грн. Попри зростання операційних доходів, фінансовий результат знизився через рекордні податкові відрахування до бюджету та масштабне технічне списання проблемних активів, пов’язаних із колишніми акціонерами.
Зеленський підписав закон про скасування Житлового кодексу та реформу житлової сфери
В Україні офіційно розпочинається масштабна реформа житлової сфери. Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про основні засади житлової політики» (законопроєкт № 12377), який ставить хрест на застарілому Житловому кодексі УРСР та запроваджує європейську модель забезпечення громадян житлом.
