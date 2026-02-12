Multi від Мінфін
12 лютого 2026, 10:21

Курс до 45 грн/$: аналітики підвищили очікування на кінець року

До кінця року курс долара може зрости до 45 грн. Раніше очікувалося, що до кінця року гривня рухатиметься до рівня близько 44,3 грн/$. Про це в коментарі «Мінфіну» заявив голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександр Мартиненко.

До кінця року курс долара може зрости до 45 грн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Від чого залежить курс гривні

Волатильність долара США на світових фінансових ринках не впливає на курс гривні. У тяжких умовах війни, величезного зовнішнього дефіциту, жорстких регуляційних обмежень і повної залежності української економіки від міжнародної фінансової допомоги, ключова роль у динаміці курсу гривні належить Національному банку України.

Протягом 2025, завдяки інтервенціям НБУ на валютному ринку, курс гривні залишався стабільним і за рік майже не змінився, завершивши грудень на позначці 42.4 грн/$, у порівнянні з 42.0 грн/$ на початку року.

Чи послабить НБУ курс?

Цього ж року посилюється ймовірність того, що НБУ вдасться до керованого послаблення гривні. Для цього існує достатньо передумов.

По-перше, суттєве уповільнення інфляції дозволяє певне удорожчання імпорту за рахунок курсу. По-друге, значне зростання зовнішньо-торговельного дефіциту потребує скоротити споживання імпортних товарів, чого також можна досягти, дещо послабивши гривню. По-третє, слабший курс гривні дозволить уряду обмінювати міжнародну допомогу на більший гривневий еквівалент.

До того ж, можливості України отримувати допомогу особливо зараз є далеко не безмежними, тож в НБУ є всі підстави ставати більш бережливим у відношенні своїх резервів. Водночас цих резервів більш ніж достатньо для того щоб робити послаблення валютного курсу контрольованим і помірним і таким чином не зашкодити привабливості внутрішнім борговим позичанням уряду.

Прогноз по курсу

«Ми очікуємо, що курс гривні відносно долара становитиме близько 45,0 грн/$ на кінець року, таким чином вартість національної валюти знизиться за рік не більше ніж на 6%», — зазначив Мартинов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
