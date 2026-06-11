Світ буде пити менше: IWSR прогнозує падіння споживання алкоголю до 2035 року

Глобальне споживання алкоголю скорочуватиметься щонайменше до 2031 року і навіть у 2035 залишиться нижчим за нинішній рівень. Такий прогноз оприлюднила компанія IWSR — один із провідних аналітичних центрів алкогольної галузі. Вперше дослідження охоплює десятирічний горизонт і 160 ринків одночасно. Про це повідомляє сайт Harpers .

Парадокс у тому, що кількість повнолітніх споживачів за цей час зросте на 9%. Тобто людей, які мають право пити, стає більше, але п'ють вони менше. За прогнозом IWSR, До 2035 року кожен житель планети в середньому випиватиме на дві пляшки міцного або на ящик вина на рік менше, ніж сьогодні.

Чому люди відмовляються від алкоголю

Після постпандемійного буму галузь зіткнулася з кількома несприятливими факторами одночасно.

Зростання вартості життя змусило споживачів переглядати витрати. Паралельно змінюються поведінкові патерни: молоді покоління дедалі свідоміше ставляться до здоров'я. Окремо аналітики виділяють новий чинник: популярність препаратів для схуднення на кшталт Ozempic, які, судячи з досліджень, також зменшують схильність до алкоголю.

Наслідки вже відчутні на фондовому ринку: акції 50 провідних алкогольних брендів світу з 2021 року впали в середньому на 46%. Продажі таких гігантів, як Diageo (Johnnie Walker) та Anheuser-Busch InBev (Corona, Stella Artois), скорочуються з 2023-го.

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Хто падає, хто росте

Серед категорій найбільше постраждає вино: до 2035 року обсяги продажів скоротяться на 14%. Міцний алкоголь просяде на 2%, пиво — на 1%. Єдиний сегмент у плюсі — готові коктейлі в банках (RTD): вони виростуть на 17%. У 2025 році їх споживання вперше перевищило мільярд ящиків.

Географічно картина теж перевертається. Китай і США, які досі були найбільшими ринками алкогольних виробів, до 2035 року втратять понад 18% обсягів споживання. Схожа динаміка очікується також в Німеччині, Японії та Великій Британії.

Натомість центр ваги зміщується на Південь і Схід:

Мексика зросте по обсягам споживання на 13%

В'єтнам — на 15%

Колумбія — на 26%.

Індія виходить на друге місце

За прогнозом IWSR, до 2032 року Індія випередить США і стане другим за величиною алкогольним ринком світу після Китаю. Приріст за десятиліття досягне 38%. Рушієм є демографія: близько 60% населення країни молодші 35 років, а середні доходи за останні роки зросли на 30%.

Президент IWSR Мартен Лодевейкс наголошує: компаніям доведеться адаптуватися до нової реальності, а не покладатися на минулі успіхи. Ринок 2035 року буде принципово іншим, ніж той, до якого звикла галузь.