13 лютого 2026, 10:24

Зеленський підписав закон про скасування Житлового кодексу та реформу житлової сфери

В Україні офіційно розпочинається масштабна реформа житлової сфери. Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про основні засади житлової політики» (законопроєкт № 12377), який ставить хрест на застарілому Житловому кодексі УРСР та запроваджує європейську модель забезпечення громадян житлом.

В Україні офіційно розпочинається масштабна реформа житлової сфери.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Соціальна оренда замість безкінечних черг

Головна зміна полягає у відмові від популістської обіцянки «безкоштовного житла у власність», яку держава фактично не могла виконати десятиліттями. Натомість запроваджується механізм соціальної (доступної) оренди.

Як це працюватиме:

  • Створюється спеціальний житловий фонд, квартири з якого не можна буде приватизувати чи продати.
  • Люди зможуть орендувати це житло за цінами, нижчими від ринкових.
  • Залежно від доходів сім'ї та соціального статусу, держава може компенсувати частину вартості оренди, а в окремих випадках — покривати її на 100%.

Нові гравці ринку: оператори житла

Закон вводить нові поняття для українського ринку нерухомості:

  • Оператори соціального житла: неприбуткові організації, які управлятимуть фондом житла для найвразливіших верств населення.
  • Оператори доступного житла: юридичні особи (в тому числі приватні забудовники у рамках державно-приватного партнерства), які будуватимуть та здаватимуть житло в оренду за регульованими цінами.

Цифровізація та прозорість

Старі паперові черги, в яких люди стояли роками, скасовуються. Натомість запроваджується Єдина електронна інформаційно-аналітична система.

  • Усі заявки подаватимуться та оброблятимуться онлайн.
  • Система автоматично визначатиме пріоритетність надання житла.
  • Це має усунути корупційний чиновницький фактор при розподілі квадратних метрів.

Кінець епохи приватизації

Закон встановлює чіткий дедлайн для безоплатної приватизації державного житла. Цей механізм буде остаточно скасовано через рік після припинення або скасування воєнного стану. Після цього державне житло надаватиметься виключно в користування (оренду), а не у власність.

Коли запрацюють нові правила

Закон набере чинності через 6 місяців після його офіційної публікації. Однак є важлива умова: спочатку Верховна Рада має ухвалити зміни до Податкового кодексу, необхідні для реалізації цієї реформи. Саме тоді старий Житловий кодекс втратить чинність.

Чому це важливо

Ця реформа є відповіддю на критичну ситуацію з житлом. Станом на початок 2025 року в черзі на квартиру стояли 657 тисяч сімей. При цьому державний житловий фонд фактично вичерпаний — 98% житла в Україні перебуває у приватній власності, і лише 1,5% належить державі чи громадам.

Новий закон має на меті змінити парадигму: замість того, щоб десятиліттями чекати на власну квартиру від держави, громадянин зможе швидко отримати доступне орендоване житло з гарантіями від держави.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+135
BigBend
BigBend
13 лютого 2026, 10:59
#
Тобто мусора і прокурори собі квартири у власність поотримували, а для військовослужбовців УБД тепер лише соціальне житло в аренду. Гарно розвели, майстерно.
+
+30
SAndreyS
SAndreyS
13 лютого 2026, 11:48
#
Це вже давно назріло, ну нема у держави грошей давати безоплатно житло. Просто нема.
+
+15
ccc2013
ccc2013
13 лютого 2026, 11:59
#
Саме так.Хто не встиг- той запізнився ((((
+
0
bosyak
bosyak
13 лютого 2026, 12:30
#
У Вас було 30+ років для приватизації житла. Приватизація не може тривати безкінечно — чисто математично.
+
0
Lololoq
Lololoq
13 лютого 2026, 11:04
#
70−80% хат в сёлах и райцентрах не были приватизированы гражданами по сей день! Очень дорого и много бумаг нужно собрать. Цена приватизации обычно больше чем стоимость самой хаты вместе с участком и огородом. Но с Киева виднее как там у людей в 100 километрах от столицы.

«Закон встановлює чіткий дедлайн для безоплатної приватизації державного житла.» — давайте через дiю и реально бесплатно. А то как поедешь оформлять, то там чеки приватизационные нужны которые на человека только 10000 долларов покрывают, измерения от БТИ (которые работают всего три месяца и цена без выезда за 35 квадратов около 900 гривен.), земля под домом, сам участок и огород. А так выходит, что ШПАНА у власти!
+
0
SAndreyS
SAndreyS
13 лютого 2026, 11:50
#
Тобто я правильно розумію, і зараз не хочуть приватизовувати і далі нічого не приватизують бо вже заборона. Що змінеться? Нічого.
+
0
bosyak
bosyak
13 лютого 2026, 12:34
#
Я фігею з аргументів. Дають можливість приватизувати, а людям мало ще й сплатить за них за оформлення. Я Вас розчарую — з власності потім доведеться платити податки і не сучасні копійки. Власність то дуже дороге задоволення, і чи потрібно це переважній більшості «власників» дуже велике запитання.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
13 лютого 2026, 11:14
#
Очередное анти народное *** !
+
+45
SAndreyS
SAndreyS
13 лютого 2026, 11:49
#
Анти народне, це обіцяти те що не можна виконати і під цими гаслами йти до влади.
+
+60
bosyak
bosyak
13 лютого 2026, 11:38
#
Давно пора це зробити.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
13 лютого 2026, 11:44
#
Может хоть люди свои долги по коммуналке оплатят для приватизации
И наведут порядок с риелторами и арендой.
Да и сдающим пора бы налог со сдачи платить
+
+30
efess
efess
13 лютого 2026, 11:52
#
Разбежались они налог этот платить))))
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
13 лютого 2026, 12:10
#
Так треба, щоб платили податки…той хто здає+той хто орендує+агенство.
Б-бізнес по українськи?
+
0
OVV77
OVV77
13 лютого 2026, 12:11
#
Если платить налог, то это ляжет на плечи арендатора. Кому хуже? Не все захотят заморачиваться с налоговой, и квартиры будут пустовать.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Aleesha, red162, reomur и 378 незареєстрованих відвідувачів.
