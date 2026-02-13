Зеленський підписав закон про скасування Житлового кодексу та реформу житлової сфери

В Україні офіційно розпочинається масштабна реформа житлової сфери. Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про основні засади житлової політики» (законопроєкт № 12377), який ставить хрест на застарілому Житловому кодексі УРСР та запроваджує європейську модель забезпечення громадян житлом.

Соціальна оренда замість безкінечних черг

Головна зміна полягає у відмові від популістської обіцянки «безкоштовного житла у власність», яку держава фактично не могла виконати десятиліттями. Натомість запроваджується механізм соціальної (доступної) оренди.

Як це працюватиме:

Створюється спеціальний житловий фонд, квартири з якого не можна буде приватизувати чи продати.

Люди зможуть орендувати це житло за цінами, нижчими від ринкових.

Залежно від доходів сім'ї та соціального статусу, держава може компенсувати частину вартості оренди, а в окремих випадках — покривати її на 100%.

Нові гравці ринку: оператори житла

Закон вводить нові поняття для українського ринку нерухомості:

Оператори соціального житла: неприбуткові організації, які управлятимуть фондом житла для найвразливіших верств населення.

Оператори доступного житла: юридичні особи (в тому числі приватні забудовники у рамках державно-приватного партнерства), які будуватимуть та здаватимуть житло в оренду за регульованими цінами.

Цифровізація та прозорість

Старі паперові черги, в яких люди стояли роками, скасовуються. Натомість запроваджується Єдина електронна інформаційно-аналітична система.

Усі заявки подаватимуться та оброблятимуться онлайн.

Система автоматично визначатиме пріоритетність надання житла.

Це має усунути корупційний чиновницький фактор при розподілі квадратних метрів.

Кінець епохи приватизації

Закон встановлює чіткий дедлайн для безоплатної приватизації державного житла. Цей механізм буде остаточно скасовано через рік після припинення або скасування воєнного стану. Після цього державне житло надаватиметься виключно в користування (оренду), а не у власність.

Коли запрацюють нові правила

Закон набере чинності через 6 місяців після його офіційної публікації. Однак є важлива умова: спочатку Верховна Рада має ухвалити зміни до Податкового кодексу, необхідні для реалізації цієї реформи. Саме тоді старий Житловий кодекс втратить чинність.

Чому це важливо

Ця реформа є відповіддю на критичну ситуацію з житлом. Станом на початок 2025 року в черзі на квартиру стояли 657 тисяч сімей. При цьому державний житловий фонд фактично вичерпаний — 98% житла в Україні перебуває у приватній власності, і лише 1,5% належить державі чи громадам.

Новий закон має на меті змінити парадигму: замість того, щоб десятиліттями чекати на власну квартиру від держави, громадянин зможе швидко отримати доступне орендоване житло з гарантіями від держави.