10 лютого 2026, 11:24

Кійосакі влаштував особистий челендж: золото чи біткоїн — що він обрав

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі порівняв золото і біткоїн, влаштувавши собі челендж: що було б, якби довелося з двох цих активів обирати один.

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі порівняв золото і біткоїн, влаштувавши собі челендж: що було б, якби довелося з двох цих активів обирати один.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЧеллендж КійосакіЗгідно з твітом письменника-інвестора, обидва активи відіграють важливу роль у диверсифікації будь-якого інвестиційного портфеля.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Челлендж Кійосакі

Згідно з твітом письменника-інвестора, обидва активи відіграють важливу роль у диверсифікації будь-якого інвестиційного портфеля. Однак, якби доводилося вибирати щось одне, Кійосакі вважав за краще біткоїн через його фіксовану пропозицію.

I am often asked:

Which is a better investment?

Gold або Bitcoin.

Очевидно, що я можу буті для diversification of assets and add silver.

Yet if I had to choose тільки один asset I would choose Butcoin.

Why?

Тому gold is in theory infinite. When the price of gold rises…

 — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 9, 2026

Читайте також: Кійосакі розповів, за якою ціною готовий купити біткоїн

Він пояснив: видобуток золота може збільшуватись у відповідь на зростання цін, оскільки зростання курсу дорогоцінного металу ще більше стимулює видобуток.

Кійосакі оголосив, що знає це краще за багатьох, оскільки володіє частками золотодобувних підприємств. На відміну від золота, біткоїн був спочатку створений як дефіцитний актив.

Після того, як буде видобуто весь 21 млн монет, додаткову пропозицію біткоїну створити стане неможливо. Саме це обмеження відрізняє біткоїн від традиційних товарів та підтримує довгострокове зростання активу, написав Кійосакі.

Він сказав, що купив перші біткоїни вже давно і задоволений своїм рішенням. Незважаючи на впевненість у потенціалі біткоїну, нещодавно Кійосакі написав у соцмережі Х, що поки не здійснюватиме нові покупки біткоїну, золота та срібла.

Прогнози щодо біткоїну

Раніше Кійосакі припустив, що в 2026 році біткоїн торгуватиметься по $250 000 за монету. За прогнозом письменника, золото цього року має зрости до $27000 за унцію, а срібло — до $100.

Падіння біткоїну

7 лютого після стрімкого падіння до $60 000 біткоїн відновив свої позиції і додав близько $10 000 на добу. Інші криптовалюти також опинилися у «зеленій» зоні.

«Мінфін» писав, що в п'ятницю, 6 лютого, вночі біткоїн зараз опустився до $60 268, але згодом відскочив до більш ніж $65 тисяч.

Що із золотом

9 лютого вартість золота знову подолала психологічний бар'єр у 5000 доларів за унцію. Після надзвичайно волатильного тижня на ринок дорогоцінних металів повернулися інвестори, які вирішили скористатися тимчасовим падінням цін для вигідних покупок. У понеділок XAU подорожчало на 1,7%, відігравши значну частину втрат після історичного обвалу наприкінці минулого місяця.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
10 лютого 2026, 12:08
#
У цього інфоцигана боргів на 1,4 мільярди доларів, він явно не та людина, котра може щось радити у фінансах))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
