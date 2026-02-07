Після стрімного падіння до $60 000 біткоїн відновив свої позиції і додав близько $10 000 за добу. Інші криптовалюти також опинилися у «зеленій» зоні. Про це свідчать дані торгів.
Крипторинок у «зеленій» зоні: біткоїн відновився до $70 000
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
На момент написання новини ціна першої криптовалюти досягла $70 175. За останні 24 години актив додав 6,68%. Проте тижневе падіння становить майже 16%. Зазначимо, що у жовтні 2025 року біткоїн досяг пікових значень у $126 080.
Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. При цьому найбільше за добу додали в ціні:
Варто зазначити, що у Solana найбільше тижневе падіння — мінус 25,7%, на другому місці BNB (-23%) і замикає трійку аутсайдерів Ethereum, який за 7 днів втратив 22,6%.
За даними CoinGlass, за останню добу обсяг ліквідацій на ринку ф’ючерсів становив майже $598 млн, що значно менше порівняно з попередньою добою, коли цей показник сягав $2,58 млрд. Під примусове закриття позицій потрапили понад 134 тис. трейдерів.
Читайте також: А тепер усе інакше? Чим відрізняється нинішнє падіння крипторинку
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у пятницю, 6 лютого, вночі біткоїн у моменті опустився до $60 268, але згодом відскочив до понад $65 тисяч.
Коментарі