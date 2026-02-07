Multi від Мінфін
7 лютого 2026, 9:04

Крипторинок у «зеленій» зоні: біткоїн відновився до $70 000

Після стрімного падіння до $60 000 біткоїн відновив свої позиції і додав близько $10 000 за добу. Інші криптовалюти також опинилися у «зеленій» зоні. Про це свідчать дані торгів.

Крипторинок у «зеленій» зоні: біткоїн відновився до $70 000
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На момент написання новини ціна першої криптовалюти досягла $70 175. За останні 24 години актив додав 6,68%. Проте тижневе падіння становить майже 16%. Зазначимо, що у жовтні 2025 року біткоїн досяг пікових значень у $126 080.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. При цьому найбільше за добу додали в ціні:

  • Bitcoin Cash — 13%,
  • XRP — 11%,
  • Solana — 9,5%.

Варто зазначити, що у Solana найбільше тижневе падіння — мінус 25,7%, на другому місці BNB (-23%) і замикає трійку аутсайдерів Ethereum, який за 7 днів втратив 22,6%.

За даними CoinGlass, за останню добу обсяг ліквідацій на ринку ф’ючерсів становив майже $598 млн, що значно менше порівняно з попередньою добою, коли цей показник сягав $2,58 млрд. Під примусове закриття позицій потрапили понад 134 тис. трейдерів.

Читайте також: А тепер усе інакше? Чим відрізняється нинішнє падіння крипторинку

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у пятницю, 6 лютого, вночі біткоїн у моменті опустився до $60 268, але згодом відскочив до понад $65 тисяч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
