ЦБ Індії запропонував блокувати смартфони за прострочення кредиту

Резервний банк Індії (RBI) виступив з ініціативою дозволити банкам дистанційно обмежувати або відключати функції мобільних телефонів та планшетів, куплених у кредит , у разі прострочення позики. Про це повідомляє Reuters із посиланням на пропозицію регулятора.

Що відомо

За задумом RBI, блокування можливе лише після 90 днів прострочення і лише за дотримання поетапної процедури повідомлення: на 60-й день позичальник отримує перше попередження з 21 днем на погашення, потім друге з не менш ніж тижневим терміном.

Ввести обмеження кредитор зможе лише за наявності відповідної згоди у договорі. Базові функції — вхідні дзвінки, доступ до інтернету, екстрений виклик та держоповіщення, згідно з пропозицією ЦБ, заблоковані бути не можуть. Після погашення боргу обмеження мають бути зняті протягом години, інакше кредитор буде змушений виплачувати компенсацію у розмірі 250 рупій ($2,58) за кожну годину затримки.

Ініціатива народилася на тлі зростання простроченої заборгованості за споживчими кредитами: більше третини електроніки в Індії купують за допомогою невеликих позик, а традиційні інструменти стягнення в цьому сегменті малоефективні, зазначає Reuters. Пропозиція відкрита для громадського обговорення до 31 травня.

Індія — один із найбільших мобільних ринків світу: кількість підключень у країні перевищує 1,16 млрд.