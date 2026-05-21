Переможці та аутсайдери: де в Європі реальні доходи населення зростали найшвидше, а хто збіднів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 травня 2026, 16:51

Переможці та аутсайдери: де в Європі реальні доходи населення зростали найшвидше, а хто збіднів

Традиційний показник зростання ВВП не завжди відображає реальний добробут населення, адже не показує, скільки грошей люди фактично мають після врахування інфляції. Значно точнішим індикатором рівня життя вважається реальний наявний дохід домогосподарств на душу населення — тобто кошти, які люди можуть витратити або відкласти. Про це повідомляє Euronews.

Переможці та аутсайдери: де в Європі реальні доходи населення зростали найшвидше, а хто збіднів
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) підбила підсумки 2025 року для 16 європейських країн. Як свідчить статистика, загальний тренд на континенті виявився позитивним: у 14 державах реальні доходи громадян зросли, і лише у двох зафіксовано падіння. Проте темпи цього зростання сильно різняться, а загальна динаміка в зоні OECD сповільнилася до 0,8% (проти 2,1% у 2024 році).

Лідери європейського рейтингу

Польща (+4,1%) стала абсолютним лідером Європи за темпами зростання доходів громадян другий рік поспіль. В OECD пояснюють цей успіх збільшенням заробітних плат, яке з лишком компенсувало певне скорочення соціальних виплат.

Нідерланди (+2,3%) та Португалія (+2%) також продемонстрували впевнене зростання, перевищивши планку у два відсотки.

Данія (+1,9%), Греція (+1,8%) та Іспанія (+1,5%) утримали позиції в топ-групі. Зокрема, у Греції драйвером стало падіння безробіття до мінімуму з 2009 року та зростання чистих доходів від власності.

Бельгія (+1,4%), Угорщина (+1,2%) та Швеція (+1,2%) закривають перелік країн, де доходи населення збільшилися більш ніж на 1%.

Ситуація у провідних економіках

Серед найбільших європейських локомотивів найкращу динаміку продемонструвала Іспанія, тоді як інші гіганти показали значно скромніші результати.

Італія (+0,8%) склала компанію середньому показнику країн OECD. При цьому в четвертому кварталі 2025 року італійці відчули різке падіння доходів на 0,9% через стрибок інфляції та зменшення доходів від власності.

Чехія (+0,7%), Велика Британія (+0,7%) та Німеччина (+0,6%) опинилися трохи нижче середнього європейського рівня. У Британії кінець року був оптимістичним (+1,1% у 4 кварталі) завдяки зниженню податків на доходи та майно, а також підвищенню соцвиплат.

Франція (+0,2%) показала найгірший результат серед великих економік, зафіксувавши фактичний застій реальних доходів громадян.

Хто збіднів у 2025 році

Єдиними країнами в Європі, де реальні доходи на душу населення за підсумками року впали, стали Фінляндія та Австрія.

За словами експертів Інституту економічних досліджень VATT, головними причинами падіння доходів населення у Фінляндії (-0,7%) стали загальне циклічне уповільнення економіки, зростання безробіття, підвищення податків на доходи та жорстке урізання урядом соціальних видатків задля боротьби з дефіцитом бюджету.

Австрія (-1,8%) демонструє найдраматичніше падіння. Це справжнє фінансове піке, враховуючи, що у 2024 році австрійці були серед лідерів із показником зростання доходів у 3,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами