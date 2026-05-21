Переможці та аутсайдери: де в Європі реальні доходи населення зростали найшвидше, а хто збіднів

Традиційний показник зростання ВВП не завжди відображає реальний добробут населення, адже не показує, скільки грошей люди фактично мають після врахування інфляції. Значно точнішим індикатором рівня життя вважається реальний наявний дохід домогосподарств на душу населення — тобто кошти, які люди можуть витратити або відкласти. Про це повідомляє Euronews.

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) підбила підсумки 2025 року для 16 європейських країн. Як свідчить статистика, загальний тренд на континенті виявився позитивним: у 14 державах реальні доходи громадян зросли, і лише у двох зафіксовано падіння. Проте темпи цього зростання сильно різняться, а загальна динаміка в зоні OECD сповільнилася до 0,8% (проти 2,1% у 2024 році).

Лідери європейського рейтингу

Польща (+4,1%) стала абсолютним лідером Європи за темпами зростання доходів громадян другий рік поспіль. В OECD пояснюють цей успіх збільшенням заробітних плат, яке з лишком компенсувало певне скорочення соціальних виплат.

Нідерланди (+2,3%) та Португалія (+2%) також продемонстрували впевнене зростання, перевищивши планку у два відсотки.

Данія (+1,9%), Греція (+1,8%) та Іспанія (+1,5%) утримали позиції в топ-групі. Зокрема, у Греції драйвером стало падіння безробіття до мінімуму з 2009 року та зростання чистих доходів від власності.

Бельгія (+1,4%), Угорщина (+1,2%) та Швеція (+1,2%) закривають перелік країн, де доходи населення збільшилися більш ніж на 1%.

Ситуація у провідних економіках

Серед найбільших європейських локомотивів найкращу динаміку продемонструвала Іспанія, тоді як інші гіганти показали значно скромніші результати.

Італія (+0,8%) склала компанію середньому показнику країн OECD. При цьому в четвертому кварталі 2025 року італійці відчули різке падіння доходів на 0,9% через стрибок інфляції та зменшення доходів від власності.

Чехія (+0,7%), Велика Британія (+0,7%) та Німеччина (+0,6%) опинилися трохи нижче середнього європейського рівня. У Британії кінець року був оптимістичним (+1,1% у 4 кварталі) завдяки зниженню податків на доходи та майно, а також підвищенню соцвиплат.

Франція (+0,2%) показала найгірший результат серед великих економік, зафіксувавши фактичний застій реальних доходів громадян.

Хто збіднів у 2025 році

Єдиними країнами в Європі, де реальні доходи на душу населення за підсумками року впали, стали Фінляндія та Австрія.

За словами експертів Інституту економічних досліджень VATT, головними причинами падіння доходів населення у Фінляндії (-0,7%) стали загальне циклічне уповільнення економіки, зростання безробіття, підвищення податків на доходи та жорстке урізання урядом соціальних видатків задля боротьби з дефіцитом бюджету.

Австрія (-1,8%) демонструє найдраматичніше падіння. Це справжнє фінансове піке, враховуючи, що у 2024 році австрійці були серед лідерів із показником зростання доходів у 3,6%.