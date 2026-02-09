Кійосакі розповів, за якою ціною готовий купити біткоїн

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі прокоментував критику на свою адресу щодо дати купівлі біткоїна. Його звинуватили у брехні — мовляв, на момент, який він вказував, ціна біткоїна вже була значно вищою. Про це він написав в соцмережі Х.

Що радить Кійосакі

У відповідь Кійосакі заявив, що точно пам’ятає свою ціну входу — близько $6000 — і не вважає важливою саму дату покупки.

Також він зазначив, що, у разі падіння першої криптовалюти до цих рівнів, придбає ще та наголосив на готовності збільшити кількість інвестицій в золото.

«Моя порада тим, хто читає це: тримайтеся подалі від людей, яких більше цікавить дата придбання, аніж цінність і ціна активу», — додав експерт.

Падіння біткоїна

7 лютого після стрімного падіння до $60 000 біткоїн відновив свої позиції і додав близько $10 000 за добу. Інші криптовалюти також опинилися у «зеленій» зоні.

«Мінфін» писав, що у пятницю, 6 лютого, вночі біткоїн у моменті опустився до $60 268, але згодом відскочив до понад $65 тисяч.