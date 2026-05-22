Курс валют на п'ятницю: що відбувається з доларом та євро в банках та обмінниках

У п'ятницю, 22 травня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу подорожчало на 3 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах купівлі зріс на 1 копійку, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро в покупці подешевшало на 1 копійку, а у продажу подорожчало на 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,95−44,45 грн. Євро купують за 51,05 грн, а продають за 51,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,06−44,08, євро — 51,44−51,62 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,24−44,27 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,37−51,38 грн/євро.

