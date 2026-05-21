До закриття міжбанку в четвер, 21 травня, курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
21 травня 2026, 17:28
Долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало
|
Відкриття 21 травня
|
Закриття 21 травня
|
Зміни
|
44,22/44,25
|
44,24/44,27
|
2/2
|
51,39/51,41
|
51,30/51,31
|
9/10
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,98−44,44 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,72 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,05−44,10, євро — 51,45−51,60 грн.
Джерело: Мінфін
Коментарі