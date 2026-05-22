ФГВФО повернув бізнесу понад 88 млн грн: хто отримав виплати

У квітні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 125,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

З цих коштів понад 88,4 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (у тому числі юрособи-клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами).

Також 7,3 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам. Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

«Повернення коштів кредиторам 7-ї черги — це не лише виконання зобов’язань перед бізнесом, а й важливий внесок у підтримку економічної активності. Кошти юридичних осіб мають працювати на економіку країни, забезпечуючи підтримку, розвиток компаній та їхню операційну діяльність», — зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 травня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 76,6 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Тобто від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.