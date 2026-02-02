Multi від Мінфін
2 лютого 2026, 20:00

Головне за понеділок: недооцінена гривня, юань як резервна валюта, падіння біткоїна

Головні фінансові новини за понеділок, 2 лютого.

«Індекс Біг Маку»: гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют світу

Українська національна валюта недооцінена відносно долара США майже на 48%, а її «справедливий» курс має становити близько 23 гривень за долар. Згідно з дослідженням, вартість популярного бургера «Біг Мак» в Україні на початок 2026 року становить 139 гривень. Водночас у Сполучених Штатах аналогічний продукт коштує $6,12.

В Україні запровадять «білий список» Starlink. Допомагатиме у цьому SpaceX Маска

Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено.

Мексика та Канада виграли від тарифів Трампа, а найбільше страждає Китай

Зміни в зовнішньоекономічній стратегії президента США Дональда Трампа призвели до суттєвого перерозподілу сил на глобальній мапі експорту. Поки одні держави отримують значні преференції, інші стикаються з безпрецедентним тиском тарифів та обмежень.

Сі Цзіньпін: юань має отримати статус світової резервної валюти

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав зробити китайський юань однією з основних глобальних резервних валют, що має зміцнити роль Пекіна у світовій фінансовій системі.

Біткоїн наблизився до найнижчого рівня з моменту повернення Трампа на посаду президента

Біткоїн на азіатських торгах впав до 10-місячного мінімуму (~$74,5 тис.) після розпродажу на вихідних на тлі загальної ринкової турбулентності. У січні біткоїн втратив близько 11%, показавши четверте поспіль місячне зниження — найгіршу серію з 2018 року.

