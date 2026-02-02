Головне за понеділок: недооцінена гривня, юань як резервна валюта, падіння біткоїна

«Індекс Біг Маку»: гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют світу

Українська національна валюта недооцінена відносно долара США майже на 48%, а її «справедливий» курс має становити близько 23 гривень за долар. Згідно з дослідженням, вартість популярного бургера «Біг Мак» в Україні на початок 2026 року становить 139 гривень. Водночас у Сполучених Штатах аналогічний продукт коштує $6,12.

В Україні запровадять «білий список» Starlink. Допомагатиме у цьому SpaceX Маска

Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено.