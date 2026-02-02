Multi від Мінфін
2 лютого 2026, 9:24

Сі Цзіньпін: юань має отримати статус світової резервної валюти

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав зробити китайський юань однією з основних глобальних резервних валют, що має зміцнити роль Пекіна у світовій фінансовій системі. Про це пише Financial Times.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інтернаціоналізація юаня

Китайське керівництво давно прагне інтернаціоналізації юаня. Але ці коментарі стали найчіткішим на сьогодні визначенням лідером КНР цілей для юаня та кроків щодо їх досягнення.

До таких відносяться «потужний центральний банк», здатний ефективно управляти грошово-кредитною політикою, конкурентоспроможні на світовому рівні фінансові інститути та міжнародні фінансові центри, здатні «залучати глобальний капітал та впливати на світові ціни».

Коментарі Сі Цзіньпіна опубліковані на тлі підвищеної невизначеності на світових ринках, оскільки ослаблення долара США (яке Дональд Трамп назвав «відмінною подією»), зміна керівництва ФРС, а також геополітична та торгова напруженість спонукали центральні банки переглянути свою відданість доларовим активам.

Минулого року глава Центрального банку Китаю Пан Гуншен передрік новий глобальний валютний порядок, заявивши, що юань конкуруватиме з іншими валютами в «багатополярній міжнародній валютній системі».

«Пекін хоче, щоб юань став серйозною глобальною валютою — не обов'язково для того, щоб відразу замінити долар, але щоб він став стратегічною противагою, що обмежує вплив США в умовах роздробленої фінансової системи», — зауважив Хань Шень Лінь, директор з Китаю в Asia Group.

Ралі юаня

Китайський юань продовжує впевнене ралі, яке може стати найдовшим тижневим переможним циклом за останнє десятиліття. Напередодні Місячного Нового року попит на національну валюту Китаю стрімко зростає, що штовхає курс до нових максимумів.

Головним драйвером виступає сезонний фактор та макроекономічні очікування:

  • Святкові виплати: Перед Місячним Новим роком китайські компанії масово конвертують доларовий виторг у юані, щоб виплатити річні бонуси співробітникам та профінансувати святкові витрати.
  • Тиск США: Міністерство фінансів США в четвер назвало юань «суттєво недооціненим» і закликало Пекін дозволити курсу зміцнюватися швидше та впорядковано.
  • Дедоларізація: Зростання інтересу до внутрішніх акцій Китаю та глобальний тренд на зниження залежності від долара також підтримують юань.

За даними МВФ, станом на третій квартал 2025 року на долар припадало близько 57% світових резервів у порівнянні з 71% у 2000 році, тоді як на євро — приблизно 20%. Юань займав шосте місце з часткою лише 1,93%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
2 лютого 2026, 9:26
#
Ахаха.
