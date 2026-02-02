Біткоїн наблизився до найнижчого рівня з моменту повернення Трампа на посаду президента

Біткоїн на азіатських торгах впав до 10-місячного мінімуму (~$74,5 тис.) після розпродажу на вихідних на тлі загальної ринкової турбулентності. Про це пише Bloomberg.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Втрати біткоїна

У січні біткоїн втратив близько 11%, показавши четверте поспіль місячне зниження — найгіршу серію з 2018 року.

За даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на 10:00 вартість біткоїна становить $76,638 за монету.

Макроекономічні причини

Експерти пов'язують синхронний розпродаж біткоїна та ефіру зі зміною настроїв інституційних інвесторів, які скорочують ризики через зовнішні фактори:

Політика ФРС: Обрання колишнього керуючого ФРС Кевіна Ворша наступним головою Федеральної резервної системи ринок сприйняв як сигнал до посилення монетарної політики, що негативно позначається на ризикових активах.

Геополітика: Напруженість посилилася через повідомлення про вибух у порту Бендер-Аббас (Іран) та короткочасне призупинення роботи уряду США (шатдаун).

Падіння інших криптовалют