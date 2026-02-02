Біткоїн на азіатських торгах впав до 10-місячного мінімуму (~$74,5 тис.) після розпродажу на вихідних на тлі загальної ринкової турбулентності. Про це пише Bloomberg.
2 лютого 2026, 11:23
Біткоїн наблизився до найнижчого рівня з моменту повернення Трампа на посаду президента
Втрати біткоїна
У січні біткоїн втратив близько 11%, показавши четверте поспіль місячне зниження — найгіршу серію з 2018 року.
За даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на 10:00 вартість біткоїна становить $76,638 за монету.
Макроекономічні причини
Експерти пов'язують синхронний розпродаж біткоїна та ефіру зі зміною настроїв інституційних інвесторів, які скорочують ризики через зовнішні фактори:
- Політика ФРС: Обрання колишнього керуючого ФРС Кевіна Ворша наступним головою Федеральної резервної системи ринок сприйняв як сигнал до посилення монетарної політики, що негативно позначається на ризикових активах.
- Геополітика: Напруженість посилилася через повідомлення про вибух у порту Бендер-Аббас (Іран) та короткочасне призупинення роботи уряду США (шатдаун).
Падіння інших криптовалют
- Криптовалюта № 2 у світі Ethereum впала на 6,6% до $2 290,92, торгуючись поблизу семимісячних мінімумів, досягнутих на попередній сесії.
- Криптовалюта № 3 у світі XRP впала на 4,4% до $1,59.
- Solana знизилася ще на 3%, в той час як Cardano та Polygon знизилися на 1,5% кожна.
- Серед мем-токенів Dogecoin і $ Trump трохи знизилися.
