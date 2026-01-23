НБУ визначив 53 значимі фінансові компанії: нові правила та посилений нагляд

Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, до якого увійшли 53 установи. Це рішення (№ 16-рш від 21 січня 2026 року) є частиною стратегії посилення стійкості небанківського фінансового сектору, повідомляє пресслужба регулятора.

Хто потрапив до списку?

До переліку увійшли лідери ринку мікрокредитування, лізингу та платіжних послуг. Серед них:

Кредитні компанії: «Манівео», «Мілоан», «Авентус Україна» (Credit7), «Споживчий центр» (ШвидкоГроші), «Укр Кредит Фінанс» (CreditKasa).

Платіжні та фінкомпанії: «Вей Фор Пей» (WayForPay), «НоваПей Кредит», « Ф К Контрактовий дім» (Easypay).

дім» (Easypay). Лізингодавці: «ОТП Лізинг», «УЛФ-Фінанс», «Віннер Лізинг», «Еска Капітал».

Державні установи: «Укрфінжитло», «Державна іпотечна установа», «Держмолодьжитло».

Критерії визначення значимості

Статус значимої компанії надається на основі аналізу діяльності за останній рік. Ключові критерії включають:

Масштаб: Частка активів становить понад 1% від загального обсягу ринку.

Ризики: Високий або дуже високий рівень ризику порушення прав споживачів.

Державна роль: Участь у реалізації державних програм (наприклад, житлове кредитування).

Групова структура: Компанія є відповідальною особою великої фінансової групи.

Що змінюється для компаній?

Статус значимої накладає на фінустанови додаткові зобов’язання, які вони мають виконати до 1 липня 2026 року:

Стратегічне планування: Розробка та подання до НБУ плану діяльності на 3,5 роки.

Жорсткий капітал: Негайне підтвердження джерел походження коштів при збільшенні статутного капіталу.

Кадровий аудит: Посилена перевірка ділової репутації та професійної придатності нових керівників і власників.

Самоконтроль: Обов'язкова регулярна самооцінка ризиків та звітування про результати регулятору.

Ринок

На початок 2026 року в Україні працювало 411 фінансових компаній. Таким чином, до списку значимих потрапила приблизно кожна восьма установа (13% ринку). Набуття статусу значимої відбувається автоматично з дня оприлюднення переліку.