Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
23 січня 2026, 9:02

НБУ визначив 53 значимі фінансові компанії: нові правила та посилений нагляд

Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, до якого увійшли 53 установи. Це рішення (№ 16-рш від 21 січня 2026 року) є частиною стратегії посилення стійкості небанківського фінансового сектору, повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ визначив 53 значимі фінансові компанії: нові правила та посилений нагляд
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто потрапив до списку?

До переліку увійшли лідери ринку мікрокредитування, лізингу та платіжних послуг. Серед них:

  • Кредитні компанії: «Манівео», «Мілоан», «Авентус Україна» (Credit7), «Споживчий центр» (ШвидкоГроші), «Укр Кредит Фінанс» (CreditKasa).
  • Платіжні та фінкомпанії: «Вей Фор Пей» (WayForPay), «НоваПей Кредит», «Ф К Контрактовий дім» (Easypay).
  • Лізингодавці: «ОТП Лізинг», «УЛФ-Фінанс», «Віннер Лізинг», «Еска Капітал».
  • Державні установи: «Укрфінжитло», «Державна іпотечна установа», «Держмолодьжитло».

Повний список можна переглянути на сайті НБУ.

Критерії визначення значимості

Статус значимої компанії надається на основі аналізу діяльності за останній рік. Ключові критерії включають:

  • Масштаб: Частка активів становить понад 1% від загального обсягу ринку.
  • Ризики: Високий або дуже високий рівень ризику порушення прав споживачів.
  • Державна роль: Участь у реалізації державних програм (наприклад, житлове кредитування).
  • Групова структура: Компанія є відповідальною особою великої фінансової групи.

Що змінюється для компаній?

Статус значимої накладає на фінустанови додаткові зобов’язання, які вони мають виконати до 1 липня 2026 року:

  • Стратегічне планування: Розробка та подання до НБУ плану діяльності на 3,5 роки.
  • Жорсткий капітал: Негайне підтвердження джерел походження коштів при збільшенні статутного капіталу.
  • Кадровий аудит: Посилена перевірка ділової репутації та професійної придатності нових керівників і власників.
  • Самоконтроль: Обов'язкова регулярна самооцінка ризиків та звітування про результати регулятору.

Ринок

На початок 2026 року в Україні працювало 411 фінансових компаній. Таким чином, до списку значимих потрапила приблизно кожна восьма установа (13% ринку). Набуття статусу значимої відбувається автоматично з дня оприлюднення переліку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
23 січня 2026, 10:55
#
А альонку дегрік-шевцову визнали?

ось питання на мільйон!
