Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, до якого увійшли 53 установи. Це рішення (№ 16-рш від 21 січня 2026 року) є частиною стратегії посилення стійкості небанківського фінансового сектору, повідомляє пресслужба регулятора.
23 січня 2026, 9:02
НБУ визначив 53 значимі фінансові компанії: нові правила та посилений нагляд
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Хто потрапив до списку?
До переліку увійшли лідери ринку мікрокредитування, лізингу та платіжних послуг. Серед них:
- Кредитні компанії: «Манівео», «Мілоан», «Авентус Україна» (Credit7), «Споживчий центр» (ШвидкоГроші), «Укр Кредит Фінанс» (CreditKasa).
- Платіжні та фінкомпанії: «Вей Фор Пей» (WayForPay), «НоваПей Кредит», «
Ф К Контрактовийдім» (Easypay).
- Лізингодавці: «ОТП Лізинг», «УЛФ-Фінанс», «Віннер Лізинг», «Еска Капітал».
- Державні установи: «Укрфінжитло», «Державна іпотечна установа», «Держмолодьжитло».
Повний список можна переглянути на сайті НБУ.
Критерії визначення значимості
Статус значимої компанії надається на основі аналізу діяльності за останній рік. Ключові критерії включають:
- Масштаб: Частка активів становить понад 1% від загального обсягу ринку.
- Ризики: Високий або дуже високий рівень ризику порушення прав споживачів.
- Державна роль: Участь у реалізації державних програм (наприклад, житлове кредитування).
- Групова структура: Компанія є відповідальною особою великої фінансової групи.
Що змінюється для компаній?
Статус значимої накладає на фінустанови додаткові зобов’язання, які вони мають виконати до 1 липня 2026 року:
- Стратегічне планування: Розробка та подання до НБУ плану діяльності на 3,5 роки.
- Жорсткий капітал: Негайне підтвердження джерел походження коштів при збільшенні статутного капіталу.
- Кадровий аудит: Посилена перевірка ділової репутації та професійної придатності нових керівників і власників.
- Самоконтроль: Обов'язкова регулярна самооцінка ризиків та звітування про результати регулятору.
Ринок
На початок 2026 року в Україні працювало 411 фінансових компаній. Таким чином, до списку значимих потрапила приблизно кожна восьма установа (13% ринку). Набуття статусу значимої відбувається автоматично з дня оприлюднення переліку.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
ось питання на мільйон!