31 травня 2026, 13:26

США конфіскували в Ірану $1 млрд у криптоактивах

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська влада конфіскувала іранські криптоактиви на суму близько $1 млрд. Вилучення відбулися в межах операції з економічного тиску на Тегеран.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська влада конфіскувала іранські криптоактиви на суму близько $1 млрд.
Скотт Бессент

Що відомо

Виступаючи на Національному економічному форумі імені Рейгана, очільник Мінфіну зазначив, що частина власників гаманців могла навіть не помітити втрати коштів.

«Ми просто захопили гаманці. Деякі з їхніх власників, можливо, досі не розуміють, що доступ до активів уже втрачено», — заявив Бессент.

За його словами, конфіскація стала частиною операції «Економічна лють», яку США розпочали в березні 2025 року. Кампанія включає заморожування банківських рахунків, арешт майна та вилучення цифрових активів, пов’язаних з Іраном.

Бессент стверджує, що дії Вашингтона суттєво обмежили доступ країни до міжнародної фінансової системи та посилили тиск на іранську економіку.

Нова оцінка майже вдвічі перевищує суму в $500 млн, про конфіскацію якої Міністерство фінансів США повідомляло наприкінці квітня 2026 року. Крім того, вона значно більша за $344 млн у криптовалюті, які були заморожені Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC).

За словами Бессента, до початку операції іранська влада щомісяця отримувала сотні мільйонів доларів доходів, частина з яких розподілялася між представниками керівництва країни.

Міністр також заявив, що Іран зіткнувся із серйозними економічними проблемами. Серед них він назвав високу інфляцію, обмеження доступу до інтернету та труднощі з виплатами окремим категоріям державних службовців.

Заява пролунала на тлі триваючих переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
