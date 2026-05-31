Скільки потрібно заробляти для нормального життя в Чехії

Мінімальна достойна зарплата в Чехії за 2025 рік становить 48 336 крон брутто — приблизно 1 991 євро . Саме стільки, за підрахунками експертів, має заробляти доросла людина з однією дитиною, щоб покрити базові витрати й жити без постійного фінансового стискання, пише Сzechia-online.

Що таке достойна зарплата

Мінімальна достойна зарплата — це не мінімалка, встановлена державою. Це експертний розрахунок суми, якої має вистачати на нормальне життя.

У розрахунок включають не тільки їжу й оренду. Експерти враховують житло, енергію, транспорт, одяг, взуття, здоров’я, гігієну, освіту, інтернет, мобільний зв’язок, дозвілля, невеликі заощадження та вплив інфляції.

Тобто йдеться не про розкіш. Це спроба відповісти на дуже практичне питання: скільки потрібно заробляти, щоб не жити від зарплати до зарплати й мати хоча б мінімальний запас безпеки.

Скільки треба заробляти в Чехії

Ці цифри особливо помітні на тлі офіційної мінімальної зарплати. У 2025 році мінімальна зарплата в Чехії становила 20 800 крон брутто, або приблизно 857 євро. У 2026 році вона зросла до 22 400 крон, тобто приблизно 922 євро.

Отже, навіть після підвищення мінімалка у 2026 році залишається більш ніж удвічі нижчою за розраховану достойну зарплату для нормального життя.

Мінімалка, середня зарплата і реальність

У 2025 році мінімальна зарплата в Чехії становила 20 800 крон, або приблизно 857 євро. Це лише близько 43% від мінімальної достойної зарплати для звичайних регіонів.

Середня зарплата, яку використовують у частині офіційних розрахунків, становила 49 215 крон, або приблизно 2 027 євро. Формально це трохи вище за достойний мінімум для більшості країни, але майже не дотягує до рівня, потрібного для Праги та Брно.

Медіана зарплати була 45 523 крони, або приблизно 1 875 євро. Саме медіана краще показує типову ситуацію: половина працівників заробляє менше цієї суми.

За оцінкою експертів, 63% працевлаштованих людей у Чехії отримують зарплату нижчу за мінімальну достойну. Тобто проблема не в окремих низькооплачуваних професіях. Вона масова.

Куди йдуть гроші

Найбільша стаття витрат — житло. У Празі та Брно достойне житло з енергією та послугами експерти оцінили у 21 392 крони на місяць, або приблизно 881 євро.

На харчування потрібно 8 530 крон, або близько 351 євро.

Одяг і взуття — 1 247 крон, або приблизно 51 євро.

Транспорт — 2 208 крон, або близько 91 євро.

Здоров’я та гігієна — 1 730 крон, або приблизно 71 євро.

Мобільний зв’язок, інтернет та інші телекомунікації — 1 378 крон, або приблизно 57 євро.

Дозвілля — 4 030 крон, або близько 166 євро.

Заощадження — 5 082 крони, або приблизно 209 євро.

Саме заощадження часто здаються «необов'язковими», але в розрахунку достойної зарплати вони важливі. Людині потрібен резерв на ремонт, лікування, непередбачені витрати або період без роботи.

Чому Прага і Брно дорожчі

Різниця між 48 336 і 56 920 кронами майже повністю пояснюється житлом.

У Празі й Брно оренда, комунальні платежі та супутні витрати значно вищі, ніж у менших містах. Тому людина з тією самою зарплатою може в одному регіоні жити відносно стабільно, а в іншому — постійно економити.

Саме це добре видно на прикладі середньої зарплати. 49 215 крон брутто виглядають близько до достойного мінімуму для Чехії загалом, але для Праги та Брно це вже нижче необхідного рівня.