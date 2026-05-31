Топ найдорожчих брендів світу: хто очолив рейтинг Brand Finance

США, Китай і Німеччина зберегли за собою статус найдорожчих країнових брендів у світі. Про це свідчать результати свіжого щорічного дослідження, проведеного міжнародною аналітичною компанією Brand Finance. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Хто лідирує

Компанія оцінила вартість бренду США майже в $34,72 трлн, що на 7% нижче торішнього рівня. Оцінка охоплює найрізноманітніші показники, зокрема ВВП, інвестиційну та туристичну привабливість, політику і торговельні правила, соціальні аспекти тощо.

Водночас вартість бренду КНР зросла на 7% (до $22,02 трлн), що призвело до скорочення відставання від першого місця.

Третю сходинку з великим відставанням посідає Німеччина (-8%, до $4,61 трлн), четверту — Велика Британія (-5%, до $4,23 трлн).

На п'яту позицію вийшла Франція (-7%, до $3,63 трлн), відтіснивши на шосту сходинку Японію (-14%, до $3,62 трлн). Канада (-12%, до $2,41 трлн) перемістилася на сьоме місце з восьмого минулого року, Італія (-4%, до $2,3 трлн) — на восьме з дев'ятого, Іспанія (-4%, до $2,12 трлн) — на дев'яте з десятого.

На десяту сходинку з сьомої впала Індія (-30%, до $1,94 трлн).

Сукупна вартість брендів країн G7 за рік впала на $4,5 трлн через геополітичну напруженість, тарифи та економічну невизначеність.

Згідно з дослідженням Brand Finance, росія, вартість бренду якої знизилася на 11%, перемістилася на 25-те місце з 23-го торік, Казахстан (-26%) — на 45-те з 43-го місця, Узбекистан — на 53-тє з 55-го місця, Азербайджан — на 74-тє з 82-го місця, Білорусь — на 86-тє з 88-го місця, Туркменістан — на 87-тє з 80-го місця, Грузія — на 91-тє з 97-го місця, Вірменія — на 105-тє з 103-го місця, Киргизстан — на 120-тє з 127-го місця. Таджикистан залишився на 136-й позиції.

Серед країн топ-100 суттєво впав у рейтингу Єгипет — до 51-го рядка з 35-го роком раніше, Іран — до 63-го з 50-го рядка, Кенія — до 90-го з 70-го рядка, Ангола — до 94-го з 76-го рядка. Тим часом Коста-Ріка злетіла на 70-ту позицію з 81-ї, Демократична Республіка Конго — до 72-ї з 87-ї, Ісландія — до 80-ї з 90-ї.

Загалом у рейтингу зазначено 192 держави. Загальна вартість брендів цих країн за минулий рік скоротилася на 6%.