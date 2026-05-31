31 травня 2026, 15:54

В Єврокомісії порахували, скільки може принести до бюджету податок на криптоактиви та цифрові послуги

Європейська комісія оцінює, що нові податки на цифрові послуги, онлайн-гемблінг і криптоактиви можуть забезпечити бюджету ЄС майже 11 млрд євро додаткових щорічних надходжень. Про це повідомило видання Euronews із посиланням на документ, переданий державам-членам Євросоюзу.

Що відомо

Ініціативу обговорюють у межах переговорів щодо довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028−2034 роки. За словами єврокомісара з питань бюджету Пйотра Серафіна, прогрес у питанні нових «власних ресурсів» необхідний для формування «амбітного бюджету».

Які податки пропонують

Єврокомісія розглядає кілька механізмів додаткового оподаткування. Найбільшу підтримку серед окремих країн ЄС наразі отримав податок на онлайн-гемблінг. За оцінкою Комісії, збір у розмірі 3% від чистого обороту сектору може приносити близько 1,9 млрд євро щороку.

Щодо цифрового збору, ЄС розраховує отримувати приблизно 5 млрд євро на рік. Йдеться про податок на цифрову рекламу, посередницькі послуги та монетизацію даних користувачів для компаній із глобальним оборотом понад 750 млн євро.

Криптовалюти

Окремий блок стосується криптоактивів. У документі розглядають два варіанти:

  • податок на загальний обсяг криптотранзакцій;
  • податок на приріст капіталу від криптоактивів.

За попередніми оцінками Єврокомісії, податок у розмірі 0,1% від вартості криптотранзакцій здатен забезпечити від 3 млрд євро до 4 млрд євро надходжень щорічно. Водночас оцінка для податку на приріст капіталу є більш консервативною — від 1 млрд євро до 2,4 млрд євро на рік.

У Комісії зазначили, що оцінки залишаються невизначеними через високу волатильність крипторинку та складність визначення юрисдикції користувачів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Kanarej
Kanarej
31 травня 2026, 17:35
#
Да-да, еще больше налогов. Хороших и разных. Получат копейки в бюджет, половину потратят на администрирование, но всем еще больше усложнят жизнь, бюрократы xpeновы. Экономика Е С и так на ладан дышит и отстала от основных конкурентов, а теперь просто взлетит :)
