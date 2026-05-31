31 травня 2026, 16:30

США остаточно відмовляються від цифрового долара: позиція адміністрації Трампа

Адміністрація США офіційно відмовляється від ідеї цифрової валюти центрального банку. Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент, який вкотре підтвердив жорстку позицію Білого дому щодо CBDC.

Позиція адміністрації

За словами чиновника, цифровий долар може стати інструментом контролю за громадянами. Саме тому команда Дональда Трампа більше не розглядає такий варіант для фінансової системи країни.

«Нинішня адміністрація чітко заявила, що цифрової валюти центрального банку не буде. Вона стала б першим кроком до стеження», — наголосив Бессент.

Натомість у США роблять ставку на приватні доларові стейблкоїни. Ще після указу Трампа у січні 2025 року влада взяла курс на підтримку криптопроєктів, пов’язаних із цифровими активами приватного сектору.

Паралельно Мінфін просуває нові правила для крипторинку. Бессент закликав Конгрес швидше ухвалити CLARITY Act, попередивши, що через невизначене регулювання США вже втрачають капітал і розробників на користь Сінгапуру та Абу-Дабі.

Раніше адміністрація Трампа також підтримала GENIUS Act — закон, який встановив правила для ринку стейблкоїнів і став одним із перших масштабних крипторегуляторних документів у США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
